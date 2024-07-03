中華電 拓點數生態圈

中華電信（2412）近年持續強化點數生態圈，並擴大海外布局，中華電信昨（2）日宣布，攜手日本最大電信業者DOCOMO拓展海外點數生態圈，中華電信「Hami Point」除可交換日本DOCOMO「d POINT」，同步推出「Hami日本遊」服務，擴大點數應用場域，可於Family Mart、高島屋等逾11萬間日本合作店家，消費累兌點，返台後可再轉回Hami Point使用，出國消費不中斷，「1點」都不浪費。

中華電信表示，2020年「Hami Point」與「d POINT」開始合作點數交換，國人到日本旅遊同享兌點消費，現在深化與DOCOMO合作，擴大Hami Point點數生態圈，以國人出國最熱門的日本為首發，推出「Hami日本遊」服務。

交通部觀光署統計，今年第1季有近150萬人次赴日本觀光。中華電信表示，「Hami日本遊」以一站式服務滿足赴日觀光的行程、交通、購物等需求，並擴大點數應用場域，還有熱門店家最高83折折扣，每2點「Hami Point」可兌換5點「d Point」（每1點d Point等於1日圓），下載Hami Pay加入會員即可享用服務。

會員可於Family Mart、高島屋、樂天免稅店等逾11萬間日本合作店家，出示Hami日本遊中的「d POINT」會員卡條碼，即可消費累兌點，返台後再轉回Hami Point。

針對購物行程，中華電信指出，「Hami日本遊」提供國人愛逛的唐吉軻德、Bic Camera、松本清、高島屋、GU等店家優惠券，掃碼即享有折扣；並與Trip.com、KKday、Klook、雄獅旅遊、易遊網等合作，會員規劃日本或其他國外行程，透過連結導購機票、住宿、交通，或到Hami Go商城購買旅遊好物，賺取Hami Point點數回饋。

另外，「Hami日本遊」指定專區可購買日本漫遊上網方案，日本5GB只要488元，購買旅平險、不便險還能獲得原號漫遊上網最低零元起等優惠，即日起到8月31日，購買指定連結品牌商品，限時最高15%點數回饋，加碼抽日本單人來回機票二張、Hami Point 100點等。