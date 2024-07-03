台灣大 ESG表現優異

國內首檔結合ESG、財務指標的投資型ESG指數「臺灣永續指數」日前公布最新成分股名單，台灣大哥大（3045）連續七年入選，並獲頒成分股專屬標章。台灣大強調，以世界級標準落實永續治理，合併台灣之星後，2024年第1季獲利成長動能強勁，電信營收與合併EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）雙指標雙位數成長，運用AI、大數據等科技力量，帶動社會共好，為股東、員工、客戶等八大利害關係人創造最大價值。

「臺灣永續指數」以FTSE4Good新興市場指數成分股中台灣上市公司股票為初審合格，經財務指標及出版永續報告書篩選決定成分股，以表彰實踐永續發展責任符合指數規則的台灣企業，提供投資者選擇ESG表現優良上市公司指標。

台灣大董事長蔡明忠表示，台灣5G開台四年，進入發展關鍵期，AI帶來全面性變革，台灣大此刻完成合併台灣之星，讓台灣電信產業進入三雄鼎立新時代，從台灣出發，放眼國際，發揮資通訊核心能力，連結集團綜效，串聯集團內金融、電信、數位、零售等服務，掌握AI商機，拓展5G生態系，引領產業智慧化、綠色化。

蔡明忠強調，台灣大以深化永續發展、積極從ESG三面向布局來回應利害關係人的期許，今年參與全球交通載具電動化倡議EV100，2030年前全公司交通載具100%電動化，並擴大再生能源布局，朝2040 RE100與2050 Net Zero目標邁進；以科技力解決詐騙、個資外洩等問題、持續關注生物多樣性、彌平數位落差、扶植科技人才，讓每個人從數位世界中受益，打造永續與包容的世界。

台灣大指出，永續治理是公司營運最高指導原則，制定「2035心大願景計畫」永續策略發展藍圖，遵循巴黎協定，為亞洲第一家以「控制升溫在1.5°C」情境通過SBTi 2050年淨零路徑審查的電信業者，2022年加入RE100，承諾2040年100%使用綠能、2050年達到淨零排放；2024年加入全球交通載具電動化倡議EV100；加入「富邦能源綠能投資平台」，成立「富邦能源」，加速台灣大及富邦集團再生能源發展，強化能源轉型中的電網韌性。

台灣大表示，運用大數據與AI反詐偵防技術建立反詐生態系，「反詐戰警企業版」透過AI識別勒索軟體和混淆性釣魚網站，已偵測逾1.3億個可疑網域；「反詐戰警個人版」協助民眾辨識3,000萬通來電／簡訊，推出「安心Call」雙向隱碼服務，保障電子商務物流的個資，累計保護2,000萬筆通話，降低90%個資外洩相關詐騙。