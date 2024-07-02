鴻海「程式設計」傳佳績！現身城市儀表板競賽卡位前三

代工大廠鴻海（2317）「程式競技」傳佳績！據悉，鴻海近日接受臺北市政府資訊局的邀請，推派出4名內部員工，組團參加「2024臺北春季程式設計節」（城市儀表板大黑客松）的活動；今年共計有超過200名來自全國各地的實力選手參賽，而鴻海集團派出的團隊「數據探索者」在歷經將近30小時不眠不休的現場Coding競技後，最終以「氣候變遷儀表板」為題，打敗其餘40多隊參賽者，成功拿下前三名的佳績。

對此，資訊局今(2)日也特地於市府舉辦盛大的頒獎典禮暨成果發表會，對此，市長蔣萬安也現身出席頒獎典禮，並上台並對獲獎團隊致上誠摯的感謝，並誠摯的指出，無論是災防主題、還是氣候變遷議題，每個儀表板都是對市民非常重要的資訊，不僅拉近政府與民眾的距離，也更證明我們臺北有世界一流的人才；這些成果未來也會走出市政大樓，從各區公所開始，逐步融入市民的生活。

蔣萬安指出，從災防主題到氣候變遷議題，每個儀表板都是對市民非常重要的資訊，不僅拉近政府與民眾的距離，也更證明我們臺北有世界一流的人才；這些成果未來也會走出市政大樓，從各區公所開始，逐步融入市民的生活。而下半年度臺北市政府資訊局再接再厲，鎖定開源台北通，擴大開源資源的範疇，也期盼更多民眾共同見證、參與臺北的進步。

據悉，市府為讓競賽的成果更貼近市民朋友，特地由「臺北市政府民政局、交通局、消防局、環境保護局及都市發展局」各自提供各領域的專業意見，來作為本次競賽議題。且獲獎選手不僅有來自臺灣大學電機系、中原大學資管系的學生團隊，也有像威朋大數據集團、鴻海科技集團的民間企業團隊，更有來自政府機關的臺北榮民總醫院資訊室。

事實上「獲獎作品」展現的高超技術及實用亮點繁多，包括近年來備受重視的氣候變遷與淨零排放議題、道路管制與道路即時影像、或從腸病毒的門診情形預判趨勢並示警等，都能成為民眾生活中的幫手。資訊局長趙式隆說，市府作為首個開放原始碼的政府機關，期望透過開源提升政府服務品質及效率，鼓勵全民以創新思維共享及參與。