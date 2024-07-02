台積電法說會18日回歸實體舉行 第3季營收看增
台積電第2季法人說明會將於7月18日舉行，這次法說會將回歸實體形式辦理。法人預期，台積電第3季營收可望延續成長趨勢。
台積電今天公告，第2季法人說明會將於7月18日在台北遠東香格里拉飯店舉行，將公布第2季財務報告，及第3季業績展望。
台積電4月及5月營收合計達新台幣4656.41億元，法人預估，台積電第2季營收將逾6500億元，季增11%。第3季受惠蘋果（Apple）iPhone 16處理器，及高通（Qualcomm）和聯發科旗艦手機晶片訂單挹注，台積電第3季營收可望較第2季再成長超過10%。
法人預期，台積電今年美元營收將維持原先目標，成長21%至26%。今年資本支出是否逼近320億美元高檔水準，備受矚目。
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