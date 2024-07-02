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鴻海斥資1.19億美元興建廠房 擴增越南產能

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海（2317）2日表示，代子公司Fulian Precision Technology Component CO.,LTD公告，以租地委建興建廠房，預算金額為1.19億美元（約新台幣39.1億元）。 路透
鴻海（2317）2日表示，代子公司Fulian Precision Technology Component CO.,LTD公告，以租地委建興建廠房，預算金額為1.19億美元（約新台幣39.1億元）。 路透

鴻海（2317）2日表示，代子公司Fulian Precision Technology Component CO.,LTD公告，以租地委建興建廠房，預算金額為1.19億美元（約新台幣39.1億元）。外界認為，主要是擴增越南廠的產能。

鴻海在2023年就代子公司 Fulian Precision Technology Component Co.,Limited公告，向 SAIGON-BACGIANG INDUSTRIAL PARK CORPORATION 取得土地之使用權資產，面積約45.11萬平方公尺（約 13.64 萬坪），每平方公尺價格約327萬越南盾，交易總金額約1.48兆越南盾（約新台幣18.96億元）。地點位於越南北江省越安縣光州工業區。

外電報導指出，越南北江省是大型科技廠的中心，鴻海已經在當地製造iPad和AirPod，這裡也是蘋果和三星零組件供應商和裝配廠的地點。外界推測，鴻海不僅為蘋果生產iPad與AirPod，甚至是MacBook筆電，以及未來平價版的Vision Pro，都有可能在越南生產。

越南已經成為鴻海集團第二大生產基地，僅次於中國大陸，鴻海在越南的北江、北寧與廣寧省，都有生產基地。例如鴻海集團大客戶蘋果的產品，除了iPhone之外，未來可能都規劃在越南生產，使得鴻海集團的越南廠區持續擴充。

除了蘋果之外，外電報導指出，鴻海也將在越南北江省的廠房為電訊商諾基亞 （Nokia）生產5G AirScale設備，包括用於5G基礎設施的最新一代大規模MIMO AirScale產品。可以看出，網路通訊設備的客戶，也要求鴻海在越南生產。

越南盾 鴻海

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