台積電7月18日法說會 再度恢復實體於台北召開

台積電（2330）2日公告，公司113年第二季法人說明會將於113年7月18日召開，並將再度恢復實體在台北舉辦。該場法說會也是台積電董事長魏哲家上任後首場，若魏哲家屆時親自出席也將是首度以新身分面對法人提問。

台積電公告提到，預計召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉3F 遠東宴會廳 (臺北市大安區敦化南路二段201號)。

台積電公告提到，屆時公布本公司2024年第2季財務報告及2024年第3季業績展望。參加方式：請參見https://investor.tsmc.com/chinese/quarterly-results/2024/q2

台積電網站並提到，台積公司法說會報名現已開放，注意事項包含法說會因座位有限，僅供機構法人以公司電子信箱註冊參加，公司保留接受報名與否之權利。如公司接受報名，系統將發送報名確認函。活動當天請攜帶報名確認函、個人名片及有照片之身分證明文件，以供核對身分。如非本人出席，恕無法入場。