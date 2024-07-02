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友達31日召開實體法說會 新任財務長兼發言人張博儀同步亮相

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達光電。記者李珣瑛／攝影
友達光電。記者李珣瑛／攝影

友達（2409）2日公告，將於7月31日在台北六福萬怡酒店七樓超新星宴會廳，舉行113年第2季實體法人說明會。

友達7月1日上任的新任財務長、公司治理主管暨發言人—張博儀副總經理，也將於31日法說會中首度以新職務公開亮相。

友達因今年4月已完成併購德國BHTC，推升5月營收攀上253.4億元，月增6.6%，營運呈現加溫走勢。友達表示，5月面板總出貨面積達185.5萬平方米，較4月增加11.3%，與去年同期相比則減少9.4%。累計今年前五個月合併營收1085.84億元，年增18.6%。

友達董事長彭双浪先前表示，友達今年的營收及獲利都將呈逐季改善走勢。他強調，可以期待友達的營運將會愈來人愈好。至於，友達喊出2025年將「不再只是一家面板公司」，則是要將純面板營收降至七成以下，並且未來逐步下降。

此外，友達今年4月完成對德國BHTC併購，其營收及獲用同步納入友達的財報中，推升友達營運走大升。這項併購案除了大幅提升友達集團產品在車市的市占率，每四輛車就有一輛採用集團的產品，也完備了全球據點、更接近60餘家客戶。彭双浪說，車用產品屬客製化，且訂單交期長而穩定，友達積極拉高車用業績比重，有助於達成降低面板占比的目標。

友達 營收

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