仁寶攜2巨頭強攻5G O-RAN 奪「工研菁英獎」金牌

代工大廠仁寶（2324）近年積極佈局5G衛星通訊市場，由於行動網路生態系統日益複雜、RAN 技術不斷演進，團隊為確保能提供給客戶門最先進的5G通訊設備、及衛星物聯網解決方案，甚至與威強電旗下高階網通大廠創視界(GeneVisio)及半導體大廠恩智浦 (NXP) 達成合作，攜手改善5G O-RAN架構。該技術（5G O-RAN專網節能管理系統技術）2日在工研菁英獎頒獎典禮上，也獲頒「傑出研究獎金牌」的肯定。

據悉，工研院揭曉素有「工研院奧斯卡獎」之稱的工研菁英獎，頒發6項年度金牌創新技術，以2項豐碩的產業化成果及4項前瞻技術，其中，年度技術研發成果「5G O-RAN專網節能管理系統技術」（完整5G專網生態系）也因為其「三高特色」（第一、高佈建效率；第二、高節能效益；第三、高彈性應用）而榮獲傑出研究獎金牌的肯定。

工研院表示，隨著5G時代網路設備與設計走向開放架構，為補足我國專網管理缺口，工研院研發國內首套「5G O-RAN專網節能管理系統技術」能達到高彈性導入應用，不論是工廠、醫院、交通、救災等需求，都可快速滿足，已協助至少八家廠商，如：和碩、明泰、仁寶等大廠導入專網解決方案升級轉型，同時鏈結產官學研，培育電信人才軟實力，期望推動我國產業軟硬兼施邁向國際。

此外，仁寶除已攜手美國、日本通訊巨擘，強化與臺灣產業鏈合作連結，共同開拓先期市場外，更攜手創視界、及恩智浦2大夥伴，開發出一系列面向 5G 商機的全新產品，其中，包含 5G DU 加速卡、D-RAN (Distribution RAN) 與 C-RAN (Centralized RAN) 專用系統。並且，在日本單軌系統上開展開創性的5G O-RAN試驗，通過高速、低延遲技術推進城市連接。

事實上，仁寶作為O-RAN Alliance的一員，早在2018年就已開始投入5G技術的發展，2020年開始推出多項5G智慧應用解決方案，包括：5G O-RAN，5G小基站、5G通訊模組、5G無線網路分享器以及5G智慧穿戴裝置、衛星用戶終端設備、物聯網解決方案等，全場域皆可支援的完整產品組合，逐步推升其在5G應用領域的領導地位。

綜觀仁寶近年的經營方針，其中除了不斷調整產能佈局外，也啟動「多角化經營」積極降低庫存及調整產能，鎖定伺服器、汽車電子、穿戴裝置、手機和5G通訊等五大業務領域拓展。而仁寶在低軌衛星領域佈局已久，主要以5G衛星連接應用方面的企業解決方案等創新技術切入，公司看好隨著對更快、更可靠連接的需求不斷增長，5G 和衛星連接對各行各業的企業都至關重要。