快訊

海霸王高雄工廠火警 火舌濃煙竄升出動至少9車20人搶救

證交所公布「這大廠」非主管薪資 勇奪電子產業100人以上公司第一名

提修選罷法「加嚴連署」獲藍支持 綠委火速撤案原因曝光

仁寶攜2巨頭強攻5G O-RAN 奪「工研菁英獎」金牌

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
「5G O-RAN專網」節能管理系統技術獲工研菁英獎。工研院／提供
「5G O-RAN專網」節能管理系統技術獲工研菁英獎。工研院／提供

代工大廠仁寶（2324）近年積極佈局5G衛星通訊市場，由於行動網路生態系統日益複雜、RAN 技術不斷演進，團隊為確保能提供給客戶門最先進的5G通訊設備、及衛星物聯網解決方案，甚至與威強電旗下高階網通大廠創視界(GeneVisio)及半導體大廠恩智浦 (NXP) 達成合作，攜手改善5G O-RAN架構。該技術（5G O-RAN專網節能管理系統技術）2日在工研菁英獎頒獎典禮上，也獲頒「傑出研究獎金牌」的肯定。

據悉，工研院揭曉素有「工研院奧斯卡獎」之稱的工研菁英獎，頒發6項年度金牌創新技術，以2項豐碩的產業化成果及4項前瞻技術，其中，年度技術研發成果「5G O-RAN專網節能管理系統技術」（完整5G專網生態系）也因為其「三高特色」（第一、高佈建效率；第二、高節能效益；第三、高彈性應用）而榮獲傑出研究獎金牌的肯定。

工研院表示，隨著5G時代網路設備與設計走向開放架構，為補足我國專網管理缺口，工研院研發國內首套「5G O-RAN專網節能管理系統技術」能達到高彈性導入應用，不論是工廠、醫院、交通、救災等需求，都可快速滿足，已協助至少八家廠商，如：和碩、明泰、仁寶等大廠導入專網解決方案升級轉型，同時鏈結產官學研，培育電信人才軟實力，期望推動我國產業軟硬兼施邁向國際。

此外，仁寶除已攜手美國、日本通訊巨擘，強化與臺灣產業鏈合作連結，共同開拓先期市場外，更攜手創視界、及恩智浦2大夥伴，開發出一系列面向 5G 商機的全新產品，其中，包含 5G DU 加速卡、D-RAN (Distribution RAN) 與 C-RAN (Centralized RAN) 專用系統。並且，在日本單軌系統上開展開創性的5G O-RAN試驗，通過高速、低延遲技術推進城市連接。

事實上，仁寶作為O-RAN Alliance的一員，早在2018年就已開始投入5G技術的發展，2020年開始推出多項5G智慧應用解決方案，包括：5G O-RAN，5G小基站、5G通訊模組、5G無線網路分享器以及5G智慧穿戴裝置、衛星用戶終端設備、物聯網解決方案等，全場域皆可支援的完整產品組合，逐步推升其在5G應用領域的領導地位。

綜觀仁寶近年的經營方針，其中除了不斷調整產能佈局外，也啟動「多角化經營」積極降低庫存及調整產能，鎖定伺服器、汽車電子、穿戴裝置、手機和5G通訊等五大業務領域拓展。而仁寶在低軌衛星領域佈局已久，主要以5G衛星連接應用方面的企業解決方案等創新技術切入，公司看好隨著對更快、更可靠連接的需求不斷增長，5G 和衛星連接對各行各業的企業都至關重要。

仁寶坦言，隨著5G技術和衛星通信的整合，電信行業的遊戲規則已有所改變。而這種改變將為全球各個角落的企業和消費者，彼此之間的「連結」帶來了各種可能性。展望未來，團隊看好大眾對5G 技術的依賴將越來越高，並且因為衛星通信的廣泛連接功能，讓全世界民眾的「位置訊息」可通過5G 與衛星網路的相結合，來精準掌握。

仁寶。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影

5G 仁寶 工研院

延伸閱讀

衛星影像曝中國大陸在古巴竊聽站數量增 新據點距美軍基地僅112公里

影／工研院奧斯卡六項金牌技術亮相 助益臺灣半導體、5G及生醫新市場

仁寶、貿聯 認購火熱

仁寶股東會／陳瑞聰：將在 AI 伺服器領域全速前進 目標成為前三大廠

相關新聞

OTT熱！台灣大MyVideo上半年返利黑卡新用戶年增近五成

台灣大哥大（3045）旗下影音串流平台MyVideo公布2024年上半年收視排行，總觀影分鐘數破4.3億，多元高品質影視...

華邦電董座焦佑鈞：景氣回復上升期 真的準時報到

華邦電(2344)董事長焦佑鈞今日受訪時表示，2022年下半年他預估景氣將進入修入期，去年10月他預估景氣修正應會很快近...

惠特股價一個月翻倍漲 LED 設備廠出現了什麼轉機？

LED 設備廠惠特（6706）股價5月初還在50元左右，5月中旬後一路向上，近期重回百元俱樂部，股價一個月翻一倍，雖 LED 市況仍待回溫，但股價已先重回市場焦點，展望今年，惠特預期持續面臨 Mini LED 產能去化問題，將於光電、PCB、半導體等產業開發具競爭性產品。

證交所公布「這大廠」非主管薪資 勇奪電子產業100人以上公司第一名

證交所公布112年度「非擔任主管職務」之全時員工薪資資訊顯示，全球電子零組件領導大廠群光（2385）員工平均薪資209....

影／工研院奧斯卡六項金牌技術亮相 助益臺灣半導體、5G及生醫新市場

工研院2日揭曉素有「工研院奧斯卡獎」之稱的工研菁英獎，頒發6項年度金牌創新技術，以2項豐碩的產業化成果及4項前瞻技術，充...

台積電創辦人張忠謀93歲生日暖壽 傳魏哲家做這件事

台積電（2330）創辦人張忠謀將於7月10日過生日，外傳今年將達93歲的張忠謀已提前在上月與夫人張淑芬以及數十名家族成員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。