台灣累點日本用！中華電Hami Point可在日本11萬店消費

中華電信（2412）近年持續強化點數生態圈，2日宣布攜手日本DOCOMO拓展海外點數生態圈，中華電信「Hami Point」除可交換日本DOCOMO「d POINT」，同步推出「Hami日本遊」服務，擴大點數應用場域，可於Family Mart、高島屋、樂天免稅店等超過11萬間日本合作店家，輕鬆消費累兌點，返台後可再轉回Hami Point使用，出國消費不中斷，「1點」都不浪費。

中華電信宣布，持續深化與日本DOCOMO合作，建立雙方點數交換機制，提供國人到日本即可輕鬆集點消費並享專屬優惠，這也是中華電信Hami Point點數生態圈，首次跨足海外佈局即以國人出國最熱門的日本為首發，攜手日本第一大電信業者DOCOMO建立雙方點數交換機制；中華電信Hami Point與DOCOMO d POINT點數交換於2020年即開始合作，提供國人到日本旅遊同享兌點消費的便利。

依據交通部觀光署統計資料，113年第1季有近150萬人次前往日本觀光。中華電信表示，推出「Hami日本遊」服務，擴大點數應用場域，提供會員累點、兌點更加快速便利，還可享有熱門店家最高83折的折扣，中華電信Hami Point與日本DOCOMO「d POINT」合作，每2點Hami Point可兌換5點d Point（每1點d Point等於1日圓），現在下載Hami Pay加入會員即可享用該服務。

中華電信指出，會員可於Family Mart、高島屋、樂天免稅店等超過11萬間日本合作店家，出示Hami日本遊中的「d POINT」會員卡條碼，即可輕鬆消費累兌點，返台後可再轉回Hami Point使用，讓會員出國消費不中斷，「1點」都不浪費。

中華電信強調，「Hami日本遊」以一站式服務滿足赴日觀光所需的行程、交通、購物等消費需求，即日起到8月31日止，購買指定連結品牌商品，除享限時最高15% 點數回饋外，再加碼抽日本單人來回機票2張、Hami Point 100點等大獎。即日起至8月底前另有限時活動，最高有機會獲得Hami Point 999點、台灣溫泉飯店住宿券等好康福利。

針對日本旅遊安排的購物行程，中華電信指出，Hami日本遊提供國人最愛逛的唐吉軻德、Bic Camera、松本清、高島屋、GU等店家優惠券，掃碼即享有折扣；同時也與Trip.com、KKday、Klook、雄獅旅遊、易遊網等多家知名旅遊平台合作，會員規劃日本或其它國外行程時，透過連結導購機票、住宿、交通，或是到Hami Go商城購買旅遊好物，都能賺取Hami Point點數回饋，讓點數發揮最大效益。

此外，赴日旅遊，漫遊不可少，中華電信指出，Hami日本遊指定專區可購買日本漫遊上網方案，日本5GB只要488元，購買旅平險、不便險還能獲得原號漫遊上網最低0元起等優惠。日本原號漫遊提供多網支援，網路品質更穩定，免設定、免換SIM卡、免租WIFI機即可輕鬆上網！APP申請操作簡單、旅途中還可隨時查詢用量，方便又安心！中華電信Hami Point首度跨出海外，推出Hami日本遊提供熱愛赴日旅遊的國人，聰明點數消費新選擇！