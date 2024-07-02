華邦電董座焦佑鈞：景氣回復上升期 真的準時報到

華邦電(2344)董事長焦佑鈞今日受訪時表示，2022年下半年他預估景氣將進入修入期，去年10月他預估景氣修正應會很快近尾聲，從華邦電營運數字，已呼應下波景氣回到上升期，已準時在今年第2季報到了，估計會維持2年，到2026年才會進入下個修正期。

焦佑鈞強調，華邦電生產的序列式編碼型（NOR）快閃記憶體（Flash）市占居全球領先地位，這項記憶體又廣泛應用在很多科技產品，因此從華邦電NOR Flash變化，可反應景氣榮枯。

他舉華邦電4、5月營收上來，釋放好的訊息就是半導體景氣自2022年第2季開始銷售數量下降，經過八季庫存調整，即今年第二季，已看到銷售數量上升，這意謂，新一波景氣上升循環已準時報到了。

不過他認為，景氣進入上升循環，不好的一面是八季度後，又要開始進入下一個下降循環。

焦佑鈞表示，景氣回升，量比價先行，因此預料後續記憶體價格也會反應向上。至於各產業應用回升速度不一，通常先修正的產業，也會回升較早些，較晚修正的產業，回升的速度會相對會落後。

焦佑鈞認為，記憶體產業下半年和明後年都會不錯，至於新應用領域如AI，由於才剛起步，很多創新應用會因應而生，相對不會步入2到3年的景氣循環，還會持續放大，只是各家都還在找尋創新應用機會。