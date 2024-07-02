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LINE中小型店家數轉計畫 第四屆擴大招募600店家

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
LINE 舉辦 LINE for Business 中小企業數轉年會，分享計畫成果並表揚十大特優店家。照片提供／Line
LINE 舉辦 LINE for Business 中小企業數轉年會，分享計畫成果並表揚十大特優店家。照片提供／Line

LINE中小型店家數位轉型應援計畫今年已邁入第三年，過去一年 LINE 攜手全國中小企業總會、商業發展研究院南部院區、商業總會百年暨一甲子老店聯誼會、台灣連鎖加盟促進協會、亞太行銷數位轉型聯盟協會、中華民國資訊軟體協會及智策慧品牌顧問有限公司等產官界夥伴，協助店家善用創新數位工具，開創商機新局。

LINE 於2日舉辦 LINE for Business 中小企業數轉年會，分享計畫成果並表揚十大特優店家。LINE 台灣執行長陳立人表示：「我們長期協助台灣各行各業運用 LINE 的生態圈與數位工具做生意。尤其在大缺工時代，LINE 的工具能解決店家常見的人手不足、資源及曝光機會匱乏等問題；過去三年我們透過『中小型店家數位轉型應援計畫』扶植超過千家中小型店家，給予資源幫助他們在數位轉型路上走得更順暢！」

此計畫在去(2023)年榮獲第七屆「資誠永續影響力獎」的「企業永續金獎」，今年第四屆計畫即將開跑，LINE 宣布將擴大招募600家店家，以幫助更多店家運用 LINE 的數位工具放大生意。

隨著消費行為、購物歷程的轉變，行銷模式必須與時俱進，今年獲獎店家勇於接受新工具，成功帶來曝光與商機。

其中號稱逢甲最美火鍋店的「久違石頭火鍋」LINE官方帳號好友年成長率翻了6倍；年輕夫妻檔一起創業的「豆韻豆漿豆花專賣店」將點餐系統與 LINE官方帳號整合，客服成本降低50%；因女兒勇敢創業的「夏帕義大利麵」社群曝光提升高達20%；身為台灣第一家鮪魚鬆品專賣店「東港味益鬆品專賣店」業績更因此成長20%。

今年獲獎店家主要分為4大類型，包含推廣台灣文化的旅宿觀光業、家族傳承的第一級產業、二代接班的食品業、深耕在地的餐飲業者。

LINE中小型店家數位轉型應援計畫，開拓本土店家新商機，預告第四屆計畫將擴大招募。照片提供／Line
LINE中小型店家數位轉型應援計畫，開拓本土店家新商機，預告第四屆計畫將擴大招募。照片提供／Line

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