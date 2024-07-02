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OTT熱！台灣大MyVideo上半年返利黑卡新用戶年增近五成

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大哥大（3045）旗下影音串流平台MyVideo公布2024年上半年收視排行，總觀影分鐘數破4.3億，多元高品質影視作品推升返利黑卡新用戶，年增近五成。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大（3045）旗下影音串流平台MyVideo公布2024年上半年收視排行，總觀影分鐘數破4.3億，多元高品質影視作品推升返利黑卡新用戶，年增近五成。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大（3045）旗下影音串流平台MyVideo公布2024年上半年收視排行，總觀影分鐘數破4.3億，多元高品質影視作品推升返利黑卡新用戶，年增近五成。台灣大指出，《不夠善良的我們》首播期間不帶動MyVideo新註冊會員數成長翻倍的好成績，實境節目互動、演唱會節目帶動節目館累積觀看時數較去年同期成長二成，累積觀看次數則成長近三成。

此外，台灣大觀察，實境節目熱潮不退．台灣男偶像團體Ozone首部綜藝節目《Ozone 夏日青春冒險》大受歡迎，而演唱會節目熱潮延燒到OTT平台，在家看以音樂為主體的演唱會成為新趨勢，《BLACKPINK－The Show 線上演唱會》、《女神卡卡－降臨倫敦iTunes演唱會》等演唱會節目，也雙雙擠進節目收視排行榜，實境節目互動、演唱會節目持續為MyVideo節目館帶來流量，累積觀看時數較去年同期成長二成，累積觀看次數則成長近三成。

台灣大指出，據MyVideo數據顯示，台灣原創內容勢不可擋，戲劇館、節目館Top 3皆由台劇奪下，MyVideo共同出品的《不夠善良的我們》奪冠戲劇館，MyVideo網路獨家播出的《花甲少年趣旅行》稱霸節目館，節目館累積觀看次數較去年同期成長近三成。

此外，台灣大指出，日本動畫電影風潮席捲全球，《名偵探柯南 黑鐵的魚影》、《鈴芽之旅》、《新次元！蠟筆小新電影超能力大決戰~飛吧！手卷壽司~》分別拿下電影館冠亞季軍。

台灣大表示，《不夠善良的我們》首播期間不僅引起觀眾共鳴並於社群熱烈討論，更帶動MyVideo新註冊會員數成長翻倍的好成績。

此外，台灣大觀察，實境節目熱潮不退．台灣男偶像團體Ozone首部綜藝節目《Ozone 夏日青春冒險》大受歡迎，而演唱會節目熱潮延燒到OTT平台，在家看以音樂為主體的演唱會成為新趨勢，《BLACKPINK－The Show 線上演唱會》、《女神卡卡－降臨倫敦iTunes演唱會》等演唱會節目，也雙雙擠進節目收視排行榜，實境節目互動、演唱會節目持續為MyVideo節目館帶來流量，累積觀看時數較去年同期成長二成，累積觀看次數則成長近三成。

暑假到來，台灣大表示，MyVideo推出多部強檔好片與多重優惠活動，包括5月甫在院線上映的《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章 搶先版 (4K 杜比)》、《特技玩家 搶先版》等強片；甫於第29屆上海電影節白玉蘭獎斬獲5項大獎的《繁花》持續獨家熱播，並攜手Readmoo讀墨電子書推出限量獨家優惠組合，MyVideo 30天豪華月租影音序號搭配《繁花》原著小說電子書，7月31日前限時優惠只要599元；此外，MyVideo還與新北市兒童藝術節合作，推出《怪獸電影院》活動，無論線上觀看或是線下參與，都有機會獲得大禮包。

台灣大哥大 演唱會 電影

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