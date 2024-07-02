通訊診療法上路 遠傳攜手亞東開辦在宅急症照護

《通訊診察治療辦法》新制7月1日正式上路，衛生福利部中央健康保險署同步推動實施「在宅急症照護試辦計畫」，亞東紀念醫院迅速開辦，結合遠傳5G遠距診療平台、IoT生理量測器材、遠傳「Health健康+」App，提供病患整合性醫療照護解決方案。

總統賴清德2日率衛福部長邱泰源、健保署長石崇良前往亞東紀念醫院，舉辦「健康台灣 老有所顧 一輩子的愛 『在宅急症照護』全國開啟活動」，亞東紀念醫院院長邱冠明、遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民共同出席，現場實務展示在宅急症照護服務及數位科技解決方案。

賴清德在現場透過遠傳5G遠距診療平台，關懷在遠端安養中心的老先生，模擬「在宅急症照護」的視訊看診情境，透過5G低延遲、大頻寬特性，清晰醫療影像躍然眼前，總統親切關懷也讓老先生留下感動的淚水。

遠傳（4904）指出，「在宅急症照護試辦計畫」將提供居家醫療急症患者、照護機構住民、急診感染症輕症的行動不便民眾等三類病患住院以外的替代服務，減少急診及住院情形，以及降低照護機構住民往返醫院頻率。計畫中，健保給付範疇將包括通訊診察治療及遠距生理監測照護等數位科技服務模式，透過科技導入，支持更完善的在宅急症照護品質，同時提升醫護執行量能。

遠傳表示，2020年推出全國第一個5G遠距診療服務，至今拓展至15縣市、51個鄉鎮，網路取代馬路將醫療資源送進偏鄉。遠傳表示，即使在都市，對於許多高齡長者、行動不便的民眾，有時從家中下樓都是一段辛苦的路程，遠傳以自身的通訊科技專長，在各界探索5G「殺手級應用」時，遠傳很榮幸開發出5G「救援者應用」，為醫療照護盡一份心力。

遠傳表示，在宅照護可透過IoT生理量測器材，連接遠傳5G遠距診療平台，提供醫療機構可遠端即時及延續性監測病患呼吸，血氧，心跳，血壓等數據，並可透過遠傳5G遠距診療平台，支持遠距專科會診，視訊門診，遠距諮詢與訪視，實現整合式在宅醫療照護服務。亞東紀念醫院與遠傳電信攜手，在5G行動資通訊科技結合與支持下，減少病人及家屬往返醫院與照顧負擔、降低住院期間交叉感染的風險。