倚天酷碁2024法蘭克福歐洲自行車展 亮相新品

智慧交通與環境永續發展成為全球關注的焦點，宏碁（2353）集團旗下子公司Acer Gadget倚天酷碁（2432）放眼歐洲，將參加2024年7月3日至7日舉行的法蘭克福歐洲自行車展，推出全新的ebii elite、Acer eNomad-R/R ST和Acer eCargo-M電動自行車，展示完整的智慧微移動產品線。

倚天酷碁公司總經理鍾逸鈞表示：「倚天酷碁的智慧微移動產品在今年三月的台北國際自行車展上獲得各方關注，並在銷售取得了顯著的增長。歐洲市場一直是倚天酷碁智慧移動業務的主戰場，藉由參加法蘭克福歐洲自行車展推出更多新品，期待能在歐洲取得更好的成績。」

倚天酷碁將於現場展出ebii電動輔助自行車系列，包含全新的ebii elite及獲獎無數的Acer ebii。ebii elite延續ebii極簡風格外型及核心AI技術，藉由強化後的加速性能及爬坡能力，應對各種地形和騎行環境，並提供多元的前後貨架配件組，提升騎乘者在日常通勤、購物、短途旅行和運送物品等多種情境中的便利性和實用性。

倚天酷碁將持續擴展的ebii系列產品線，滿足多元化的生活方式需求。同系列中，Acer ebii更以其獨特的產品魅力屢獲全球各項殊榮，包含《時代》雜誌2023年最佳發明、Good Design Award和台灣精品獎；ebiiGO應用程式則獲得了Red Dot設計獎和Taipei Cycle d&i Awards的讚譽；其環保包裝亦在2024年Dieline Awards的家居、購物及其他市場類別中也獲得第三名。

Predator eNomad-R和Acer eNomad-R ST電動輔助自行車皆是專為城市所設計的多功能車型，配備堅固的鋁合金車架、提升舒適度的懸吊和20x4英寸胖胎，能輕鬆駕馭各種城市地形。此外，倚天酷碁更推出Acer eCargo-M電動貨運自行車，最大載重量為230公斤，並以低重心設計提高操控性，前後置物架可載運行李，延長的後置物架則可容納如兒童座椅或衝浪板等配件，不僅適合家庭出遊，更是單獨購物或帶孩子騎行時的理想選擇。

倚天酷碁透過整合私人和安全追蹤功能，展現對騎士安全的承諾。旗下多元的電動自行車陣容，包括ebii elite、Predator eNomad-R、Acer eNomad-R ST、Acer eCargo-M、Acer eCity-R和Acer eUrban-R等電動輔助自行車均支援先進的追蹤技術，以增強的追蹤和安全功能讓騎乘者更安心有保障，並確保愛車能被輕鬆定位，強化城市環境中的整體安全性和便利性。

倚天酷碁全系列電動滑板車具備多元產品線，能滿足不同使用者的需求，包含適合通勤的Acer ES系列1、堅固耐用的Acer ES系列5，以及專為戶外愛好者設計的Predator ES系列7和Predator Extreme。