台積電創辦人張忠謀93歲生日暖壽 傳魏哲家做這件事

台積電（2330）創辦人張忠謀將於7月10日過生日，外傳今年將達93歲的張忠謀已提前在上月與夫人張淑芬以及數十名家族成員搭郵輪遊歐洲提前暖壽，並傳出台積電董事長魏哲家也預定率領團隊貼心替創辦人慶生。

據《自由時報》報導，業界傳出，台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬等家人，上月中旬已一起搭郵輪去歐洲旅行，提前暖壽。台積電董事長魏哲家也預備循往年慣例，率經營團隊舉辦餐宴為他慶生。

台積電創辦人張忠謀先前慶祝90歲大壽，當時因疫情延期並在台北君品酒店米其林三星餐廳頤宮宴客，當時到場賓客政商雲集，知名企業代表包括鴻海（2317）創辦人郭台銘、廣達（2382）董事長林百里、大陸工程董事長殷琪、聯華神通集團董事長苗豐強、宏達電（2498）董事長王雪紅及聯發科（2454）董事長蔡明介、執行長蔡力行、華邦電（2344）董事長焦佑鈞、力積電（6770）董事長黃崇仁等諸多企業界大老皆親自到場祝壽。