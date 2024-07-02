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智慧微移動產品看好 宏碁小老虎倚天酷碁總座赴歐推新品

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
倚天酷碁為宏碁集團子公司，主要業務聚焦在科技與創新開發產品，力拚搶進數位轉型與智慧生活市場。圖右為倚天酷碁董事長高樹國，左為總經理鍾逸鈞。圖／倚天酷碁提供
倚天酷碁為宏碁集團子公司，主要業務聚焦在科技與創新開發產品，力拚搶進數位轉型與智慧生活市場。圖右為倚天酷碁董事長高樹國，左為總經理鍾逸鈞。圖／倚天酷碁提供

宏碁子公司Acer Gadget倚天酷碁總經理鍾逸鈞今日指出，倚天酷碁的智慧微移動產品在今年3月的台北國際自行車展上獲得各方關注，並在銷售取得顯著的增長。他說，歐洲市場一直是倚天酷碁智慧移動業務的主戰場，藉由參加法蘭克福歐洲自行車展推出更多新品，期待能在歐洲取得更好的成績。　

倚天酷碁明（3）日至7日將參加法蘭克福歐洲自行車展，並推出ebii elite、Acer eNomad-R/R ST和Acer eCargo-M電動自行車，展示智慧微移動產品線。

倚天酷碁將在現場展出ebii電動輔助自行車系列，包含全新的ebii elite及獲獎無數的Acer ebii。ebii elite延續ebii極簡風格外型及核心AI技術，藉由強化後的加速性能及爬坡能力，應對各種地形和騎行環境。鍾逸鈞說，公司提供多元的前後貨架配件組，提升騎乘者在日常通勤、購物、短途旅行和運送物品等多種情境中的便利性和實用性。未來也將持續擴展的ebii系列產品線，滿足多元化的生活方式需求。

鍾逸鈞指出，Predator eNomad-R和Acer eNomad-R ST電動輔助自行車皆是專為城市所設計的多功能車型，配備堅固的鋁合金車架、提升舒適度的懸吊和20x4英寸胖胎，能輕鬆駕馭各種城市地形。

此外，倚天酷碁更推出Acer eCargo-M電動貨運自行車，最大載重量為230公斤，並以低重心設計提高操控性，前後置物架可載運行李，延長的後置物架則可容納如兒童座椅或衝浪板等配件，適合家庭出遊，也是單獨購物或帶孩子騎行時的選擇。

鍾逸鈞說，倚天酷碁還透過整合私人和安全追蹤功能，保障騎士安全。旗下多元的電動自行車陣容，包括ebii elite、Predator eNomad-R、Acer eNomad-R ST、Acer eCargo-M、Acer eCity-R和Acer eUrban-R等電動輔助自行車均支援先進的追蹤技術，以增強的追蹤和安全功能讓騎乘者更安心有保障，並確保愛車能被輕鬆定位，強化城市環境中的整體安全性和便利性。

倚天酷碁指出，明起參加2024法蘭克福歐洲自行車展，推出全新電動輔助自行車與電動滑板車。圖／倚天酷碁提供
倚天酷碁指出，明起參加2024法蘭克福歐洲自行車展，推出全新電動輔助自行車與電動滑板車。圖／倚天酷碁提供

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