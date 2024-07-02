台灣大連7年入選台灣永續指數 蔡明忠：用AI打造永續

國內首檔結合ESG、財務指標的投資型ESG指數「台灣永續指數」日前公布最新成分股名單，台灣大哥大連續7年入選。台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣5G開台迄今4年，進入規模化發展關鍵期，AI（人工智慧）也正在全球帶來全面性的變革，期許台灣大發揮資通訊核心能力，連結集團綜效，串聯集團內金融、電信、數位、零售等多元服務，掌握AI商機，拓展5G生態系，引領産業智慧化、綠色化。

蔡明忠表示，今年參與全球交通載具電動化倡議EV100，具體承諾2030年前全公司交通載具100%電動化，並擴大再生能源布局，朝2040 RE100與2050 Net Zero目標邁進；以科技力解決詐騙、個資外洩等重大社會問題、持續關注生物多樣性、彌平數位落差、扶植科技人才。

台灣大制定「2035心大願景計畫 (Zetta Connected2.0)」永續策略發展藍圖，推展54項ESG相關業務之目標設定KPIs，並設置隸屬董事會層級之永續發展委員會，由蔡明忠擔任召集人，每半年召開會議，以公司治理最高規格定期檢核永續發展目標，強化公司永續治理高度與廣度。

台灣大哥大遵循巴黎協定，為亞洲第一家以「控制升溫在1.5°C」情境通過SBTi 2050年淨零路徑審查的電信業者，2022年即加入RE100，承諾2040年100%使用綠能、2050年達到淨零排放，更於2024年加入全球交通載具電動化倡議EV100，制定四大承諾與兩項額外行動，為全台灣三家通過EV100會員中承諾最完整的企業。

此外，台灣大也加入「富邦能源綠能投資平台」，成立控股公司「富邦能源」，預計投資380MW光電案場以及開發354 MW儲能案場，加速台灣大哥大及富邦集團再生能源發展，同步強化能源轉型過程中的電網韌性。

台灣大運用大數據與AI反詐偵防技術，串聯政府機關、執法單位、公協會、企業和消費者等5大利害關係人，建立完整反詐生態系。「反詐戰警企業版」透過AI識別勒索軟體和混淆性釣魚網站，已偵測超過1.3億個可疑網域，為上百家來自零售、物流及電子商務等企業偵測詐騙偽冒，「反詐戰警個人版」可協助民眾及時辨識陌生來電、檢查可疑簡訊內容、偵測上網活動安全及掃描惡意應用程式，全面防堵詐騙風險。自去年11月上線後，已辨識3000萬通來電、簡訊，守護民眾個資財產安全，並以創新科技推出「安心Call」雙向隱碼服務，保障電子商務時代物流過程中的個資安全，累計成功保護2000萬筆通話，降低90%個資外洩相關詐騙。