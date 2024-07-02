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彰化119、110凌晨斷話1小時 中華電信：設備汰換更新

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信表示，彰化、南投、雲林部分地區市話語音服務今日凌晨發生短暫障礙，係因本公司為提升客戶語音服務品質，於深夜時段零點47分起進行設備汰換更新。圖／本報系資料照片
中華電信表示，彰化、南投、雲林部分地區市話語音服務今日凌晨發生短暫障礙，係因本公司為提升客戶語音服務品質，於深夜時段零點47分起進行設備汰換更新。圖／本報系資料照片

中華電信彰化機房凌晨當機1小時，許多民眾打110、119都不通；對此，中華電信今（2）日接近中午時分給出回應，中華電信表示，彰化、南投、雲林部分地區市話語音服務今日凌晨發生短暫障礙，係因本公司為提升客戶語音服務品質，於深夜時段零點47分起進行設備汰換更新，期間因導流訊務異常發生短暫障礙，經緊急搶修，凌晨1點10分所有客戶的通訊皆已恢復正常。

彰化今天凌晨零點20分到1時20分電話不通，而且，不只是110、119不通，連一般市話都不通。許多民眾電話打不通，以為是自己電話或手機有問題，後來從網路上得知，很多人也是打不通電話。

彰化縣消防局與縣警察局今晨表示，據了解，是中華電信機房當機，而且受影響的還不只是彰化地區。不過，截至目前為止，彰化縣警局及消防局都表示，尚未接獲有人反映因打不通緊急電話致生權益受損。

中華電信 手機 警察

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