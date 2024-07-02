快訊

準備開搶！「陳耀訓蛋黃酥」中午12:30開賣 官方提醒注意「6要點」

夫遭爆捲胞姊洗錢案、幫付律師費 徐巧芯嗆「可笑」：毫無根據的抹黑

民進黨指媽祖廟選邊站？來看「與神同行」不能說的秘密

ASIC伺服器帶動高階CCL材料需求 台光電聯茂台燿同沾光

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

ASIC伺服器下半年陸續推出市場，有望帶動高階材料需求，法人看好。銅箔基板大廠台光電（2383）、聯茂（6213）與台燿（6274）同步受惠市場趨勢迎接下半年傳統旺季。

業界說，相關大廠下半年除了高階材料，並個別擁有不同領域的新成長機會，台光電主要配合iPhone新機備貨、聯茂則有通用伺服器出貨回溫、台燿則受惠低軌衛星商機擴大。

台光電為手機應用無鹵素基板大廠，近年積極開拓伺服器應用。

針對2024展望，台光電先前表示，在數位化與智慧化趨勢推動下，高效能運算產品的應用將深入企業及民間的各個角落。除了國際晶片大廠，雲端廠商亦紛紛設計導入及推出自研高效運算晶片，各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升，台光電預期在新客戶及新應用產品，能持續保持高市占率表現。各類伺服器、交換器及5G電信產品需求明確，將成為公司主要成長動能之一。

台光電表示，在各類伺服器、高階網通低損耗材料及5G電信材料三大類產品多成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷。

聯茂方面，公司先前預告，下半年將有高階PC/NB換機潮及新一代AI伺服器推動高階材料需求，預期今年營收與產能利用率皆可望逐季走揚。

台燿方面先前公布財報優於法人預估。法人看好，低軌衛星與AI商機挹注高階材料需求成長，營運有望逐季升溫，並看好全年有賺逾一股本實力。

伺服器 台光電 台燿

延伸閱讀

AI資料中心網路交換器需求爆發！大摩按讚世芯、智邦、鴻海

台光電、立積 四檔耀眼

AI強勁驅動 今年全球伺服器用GPU產值將首度突破千億美元

鎖定B5G太空技術 北科大培育低軌衛星通訊人才

相關新聞

你知道NVIDIA 的正確唸法嗎？名字來自羅馬神話這位「女神」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起炫風，市值更是一度突破3兆美元衝全球第二大，但你知道NVIDIA正確唸法嗎？

巨頭來台恐掀人才爭奪戰 緯穎薪資年增2.46%占優勢

市場傳出輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等指標企業有意在台新建研發中心，並擴大人才招募規模，也讓科技市場再度掀起一波...

Google在台投資太陽能 自用也賣給供應鏈

Google（谷歌）昨宣布在台投資綠電事業，Google資料中心能源全球負責人Amanda Peterson Corio...

亞馬遜大擴張 催動AI伺服器商機…帶旺廣達、緯穎等

亞馬遜（Amazon）計劃未來十年斥資逾千億美元打造資料中心，宣示正式啟動資料中心「大擴張時代」。隨著全球雲端服務（CS...

因應AI需求 美科技巨擘找上核電

華爾街日報報導，大約三分之一的美國核電廠擁有者正和科技公司洽談，為新建立的資料中心提供電力，以滿足人工智慧（ＡＩ）爆發的...

Google投資台灣太陽能 推動1GW建置案

Google昨（1）日宣布與貝萊德氣候基礎設施投資事業、台灣永鑫能源（NGP）合作，在台灣推動1GW（100萬瓩）的太陽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。