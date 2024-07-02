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方略電子獲日本NGK戰略投資 投入陶瓷基板與薄膜電路創新應用

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

台灣新創企業方略電子（PanelSemi Corporation）2日宣布獲得日本碍子株式會社（NGK Insulators, Ltd.）的戰略投資，雙方將共同開發薄膜電晶體與陶瓷基板整合的混合電路基板，促進新技術和新產品的開發。

NGK 是一家擁有百年歷史的企業，專注於陶瓷技術創新，自 1919 年成立以來，秉持著卓越的陶瓷技術，開發出陶瓷基板和陶瓷封裝等自有產品，並提供各式先進的產品與解決方案，涵蓋能源儲存、環境保護和電子元件等多個領域。NGK 積極履行社會責任，推動社會永續發展。

方略電子成立於 2021 年，專注於開發薄型 Mini LED 顯示技術和半導體模組混合基板，主要股東為永齡基金會和群創（3481）。方略電子利用薄膜電晶體電路設計技術底蘊，研發出超薄、輕量化、可撓曲、低功耗且高亮度的 Mini LED 顯示器。利用此技術，可在薄膜上形成精細配線和功能電路，並結合不同材料製作混合式的電路基板。

方略電子將能夠利用 NGK 的陶瓷技術和產品，提升薄膜 LED 顯示器和半導體模組混合基板的性能和可靠性，而 NGK 則能利用方略電子的薄膜電晶體電路技術，拓展其陶瓷產品的功能和價值。雙方的合作將促進新技術和新產品的開發，並為客戶和投資者創造更大的價值。

LED 顯示器

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