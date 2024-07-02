巨頭來台恐掀人才爭奪戰 緯穎薪資年增2.46%占優勢

市場傳出輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等指標企業有意在台新建研發中心，並擴大人才招募規模，也讓科技市場再度掀起一波「搶人大戰」，而大吃AI人工智慧題材的伺服器大廠緯穎（6669）除了祭出優渥的薪資水平、員工福利，也持續啟動擴廠計劃，而昨日證交所正式揭曉112年「非主管員工」的各項薪資所得，而緯穎去年員工的平均薪資為129.1萬元，相較前年126萬元，上漲3.1萬元，平均薪資年增2.46%，繳出相當驚人的薪資水準。

根據證交所最新公布上市櫃公司112年「非擔任主管職務」之全時員工薪資資訊顯示，緯穎去年員工薪資平均數為129.1萬元，相較111年度的126萬元，平均每位員工的年薪都上漲3.1萬元，員工薪資表現與同業相比，可圈可點，此外，緯穎前年員工人數達2,172 人，而去年一年員工人數就達2,895人 ，短短一年內就大增723人，可見其發展之快速。

事實上，緯穎目前營收皆已全數來自伺服器製造，也被外界稱為市場中「最純的AI大廠」，而公司資料顯示，緯穎截至去年底為止，AI伺服器的營收占比約為20%，而緯穎近日除宣布斥資20億元取得內湖區潭美地段60年土地地上權，用以打造全新的總部大樓外，董事長洪麗寗也跳出喊話，預估旗下AI伺服器營收將保持「逐季增加」態勢，今年底（2024年第4季底）占比有望超過50%。

對此，洪麗寗也坦言，受到全球指標科技大廠陸續喊出有意前來台灣增設據點的影響，導致市場再度掀起虹吸效益，而巨頭們目前仍未透露最終確定設置研發中心的地區，不過來台投資的消息，也讓這場人才爭奪戰更加激烈。她說，緯穎除已攜手母集團緯創在全球擴建產能，也加碼投資台灣市場，而緯穎主要佈局的地區位於台北（汐止、內湖）、以及南科（沙崙綠能科學城）兩地。

緯穎近年除了不斷擴廠外，也為了提供雲端資料中心最優化的IT技術，持續開發先進的運算與冷卻技術，以滿足日益增長的AI訓練和推理需求。並且緯穎旗下除了已在南科擴建新廠區，連海外產能也都持續積極的擴充，目前旗下包括馬來西亞等地區，都已打造了自有的新廠，且每個廠區都已握有不小的產能，馬國第一期廠區目前已投入運營，而第二階段的產能，也預計於今年下半年加入投產。

事實上，緯穎為迎戰快速增長的龐大AI訂單，也積極啟動各項徵才計劃，包括6月15日在台北華山登場的「2024職涯博覽會」，該活動主要是由104人力銀行主辦，而緯穎則作為受邀的企業一同登場，並於現場釋出多個不同的AI職缺，引發民眾及市場人士濃厚的興趣，並為搶得先機、積極前往遞交履歷。經營團隊也藉機喊話，竭力邀請市場上擁有專業AI能力的各位朋友踴躍加入。