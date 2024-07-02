在地化繁中AI 能理解「很盤」

多家企業昨共同發表繁體中文AI大型語言模型「Project TAME」，藉由企業提供的電子業、石化業、醫療、法律等各專業領域資料，進行五千億字符（token）的預訓練，發展出在地化特色，可精準解釋「很盤」等繁中語境下的特定用法，現在已開放民眾跟企業使用，並導入產業應用。

「繁體中文專家模型開源專案TAiwan Mixture of Experts」（Project TAME）是擁有產業專業知識的開源模型，由多家企業聯合發起，與台大資工系副教授陳縕儂合作、NVIDIA提供技術支持，總共預訓練五千億字符，目標是以在地化文化及用語，協助台灣產業快速導入生成式AI落地應用。

參與專案的台大資工系博士班學生林彥廷解釋，有三個需要台灣在地化模型的原因，首先是針對繁體中文最佳化，其次是不讓文化、觀點及意識形態，集中在美國科技公司所開發的主流模型產品上，把台灣文化放入自己的模型；第三點則希望進一步加強在地文化，精準推薦台灣事物及細節。

林彥廷舉例，若詢問語言模型何謂買東西「很盤」，GPT-4o回答「價格合理」，Project TAME則精準回「買東西吃了虧」；若提供超商店員詢問「刷載具」的生活情境時，Project TAME也回答正確，GPT-3.5卻回答「使用信用卡」。

另外，Project TAME在台灣的「大學學測、律師／中醫考試、導遊證照、駕照、台灣在地化測驗」都分數優異，例如以去年律師考試第一試成績換算，TAME贏過近九成考生。