因應AI需求 美科技巨擘找上核電

華爾街日報報導，大約三分之一的美國核電廠擁有者正和科技公司洽談，為新建立的資料中心提供電力，以滿足人工智慧（ＡＩ）爆發的需求。

知情人士透露，亞馬遜雲端運算服務（ＡＷＳ）即將和美國最大的核電廠業者星座能源（Constellation Energy）達成協議，將直接從東岸的一座核電廠取得電力。在三月另一樁交易中，亞馬遜子公司以六點五億美元購買了賓州一個使用核電的資料中心。

ＡＩ、製造業和運輸在內新的用電大戶對電力需求大增之際，科技巨擘如今對核電興致勃勃，有可能從電網搶走一大穩定供電來源。

華爾街日報報導，科技巨擘並未透過增加新的綠色能源，來滿足自身飆升的電力需求，而是改打現有電力資源的主意，如此一來可能會提高其他客戶的電價，並有礙減少碳排的目標。