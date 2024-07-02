聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應AI需求 美科技巨擘找上核電

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

華爾街日報報導，大約三分之一的美國核電廠擁有者正和科技公司洽談，為新建立的資料中心提供電力，以滿足人工智慧（ＡＩ）爆發的需求。

知情人士透露，亞馬遜雲端運算服務（ＡＷＳ）即將和美國最大的核電廠業者星座能源（Constellation Energy）達成協議，將直接從東岸的一座核電廠取得電力。在三月另一樁交易中，亞馬遜子公司以六點五億美元購買了賓州一個使用核電的資料中心。

ＡＩ、製造業和運輸在內新的用電大戶對電力需求大增之際，科技巨擘如今對核電興致勃勃，有可能從電網搶走一大穩定供電來源。

華爾街日報報導，科技巨擘並未透過增加新的綠色能源，來滿足自身飆升的電力需求，而是改打現有電力資源的主意，如此一來可能會提高其他客戶的電價，並有礙減少碳排的目標。

亞馬遜 核電廠 美國

延伸閱讀

又1外資撤離中國 亞馬遜旗下Kindle電子書店終止服務

藍排審核電延役法案 王鴻薇：政院必須接球

童子賢再談核電：在那邊挪來挪去，台積優勢恐消失

札波羅熱核電廠周遭遇襲 國際原子能總署籲停止

相關新聞

亞馬遜大擴張 催動AI伺服器商機…帶旺廣達、緯穎等

亞馬遜（Amazon）計劃未來十年斥資逾千億美元打造資料中心，宣示正式啟動資料中心「大擴張時代」。隨著全球雲端服務（CS...

因應AI需求 美科技巨擘找上核電

華爾街日報報導，大約三分之一的美國核電廠擁有者正和科技公司洽談，為新建立的資料中心提供電力，以滿足人工智慧（ＡＩ）爆發的...

Google投資台灣太陽能 推動1GW建置案

Google昨（1）日宣布與貝萊德氣候基礎設施投資事業、台灣永鑫能源（NGP）合作，在台灣推動1GW（100萬瓩）的太陽...

Google將來台投資太陽能電廠 模組三雄可望接大單

科技巨擘Google昨（1）日宣布將來台投資太陽能電廠，目標建置量為1GW，引發外界高度關注；市場認為，此一投資案有望挹...

亞馬遜資料中心大擴張 鴻海、緯創迎伺服器拉貨潮

據研調機構TrendForce最新報告指出，伺服器新平台導入，帶動雲端服務供應商（CSP）及OEM廠採購力道升溫，加上上...

在地化繁中AI 能理解「很盤」

多家企業昨共同發表繁體中文AI大型語言模型「Project TAME」，藉由企業提供的電子業、石化業、醫療、法律等各專業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。