Google在台投資太陽能 自用也賣給供應鏈

Google（谷歌）昨宣布在台投資綠電事業，Google資料中心能源全球負責人Amanda Peterson Corio宣布，與貝萊德氣候基礎設施投資事業、台灣永鑫能源展開合作，推動一ＧＷ（一百萬瓩）的太陽能資產建置案，加速台灣電網轉型。

供應不足 谷歌自籌綠電

這是第一間在台灣設置大型資料中心的業者自行投資綠電，業界指出，台灣一年新增的太陽能光電建置量大約是一點五ＧＷ至二ＧＷ，Google建置一ＧＷ是相當大的投資，推估不是單一案場，但依然相當可觀。目前全台單一最大太陽能光電案場位於雲林新興電廠，裝置容量達二七二ＭＷ，占地面積約二二六公頃。若Google與永鑫能源的單一案場能超過上述裝置容量，將成為台灣有史最大規模太陽能光電單一案場。

業界人士指出，目前台灣綠電供給確實相當吃緊，唯有積極種綠電，興蓋更多太陽能電廠，才有機會緩解綠電供給壓力，也才能吸引更多國外ＡＩ科技大廠來台投資超級運算中心。

日前ＡＩ晶片龍頭廠輝達來台洽詢綠電採購事宜，國內業界就曾評估即使全台所有綠電業者把電賣給輝達都不夠，更不用說台灣還有其他高科技企業需要綠電，眼下應該是要先提高綠電供給，否則無法吸引更多企業在台投資。如今Google不僅持續在台採購綠電，甚至決定投資太陽能電廠，自己創造綠電，顯示綠電供給確實非常吃緊，僅靠採購綠電仍無法確保需求，直接蓋一座太陽能電廠自給自足也是不錯的策略。

市場關注 微軟是否跟進

Google在台灣擁有美國以外最大硬體研發基地，在彰濱工業區擁有大型資料中心並擴建，連二、三期的土地都已購置，用電量與日俱增。Google是首個在台灣為資料中心和營運單位直接投資太陽能資產的業者，Amazon旗下的ＡＷＳ剛宣布在台灣設資料中心、微軟的資料中心據傳正在興建，是否也循Google模式自建太陽能資產，備受矚目。

永鑫能源成立於二○一二年，主業為太陽能電廠營造與維護等業務，永鑫從日本太陽能市場起家，後續將重心移回台灣太陽能市場，目前全台各地都有案場。二○一六年麥格理投資入主，二○二○年貝萊德收購其所有股權。

根據規畫，如果經過主管機關核准，Google將對永鑫能源進行資本投資，成為永鑫布建一ＧＷ太陽能建置案的資本。Google透過購電合約（ＰＰＡ）採購其中三百ＭＷ的太陽能，支援Google在台灣資料中心園區、Google Cloud雲端區域和辦公室營運的用電需求。

Google先前多次表示台灣綠能市場供需失衡，昨日更指出，台灣進口燃煤和天然氣等化石燃料占總發電量的近百分之八十五，企業須擬定提升再生能源供給量的新策略。

Google表示，這次合作案除了自己採購，可望向Google在台灣的半導體供應商和製造商提供一部分的建置項目，協助企業實現永續發展目標，同時降低Google的範疇三溫室氣體排放量（間接排放）。