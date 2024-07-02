快訊

用中華民國在搞台獨 梁文傑：依陸標準…馬英九是「華獨」

豪雨炸花蓮！土石流淹沒軌道 台鐵崇德=和仁採單線雙向行車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google在台投資太陽能 自用也賣給供應鏈

聯合報／ 記者彭慧明陳昱翔／台北報導
國內綠電供應吃緊，Google昨天宣布在台投資綠電事業，與永鑫能源合作；Google也是首家在台投資綠電的大型資料中心業者。（歐新社）
國內綠電供應吃緊，Google昨天宣布在台投資綠電事業，與永鑫能源合作；Google也是首家在台投資綠電的大型資料中心業者。（歐新社）

Google（谷歌）昨宣布在台投資綠電事業，Google資料中心能源全球負責人Amanda Peterson Corio宣布，與貝萊德氣候基礎設施投資事業、台灣永鑫能源展開合作，推動一ＧＷ（一百萬瓩）的太陽能資產建置案，加速台灣電網轉型。

供應不足 谷歌自籌綠電

這是第一間在台灣設置大型資料中心的業者自行投資綠電，業界指出，台灣一年新增的太陽能光電建置量大約是一點五ＧＷ至二ＧＷ，Google建置一ＧＷ是相當大的投資，推估不是單一案場，但依然相當可觀。目前全台單一最大太陽能光電案場位於雲林新興電廠，裝置容量達二七二ＭＷ，占地面積約二二六公頃。若Google與永鑫能源的單一案場能超過上述裝置容量，將成為台灣有史最大規模太陽能光電單一案場。

業界人士指出，目前台灣綠電供給確實相當吃緊，唯有積極種綠電，興蓋更多太陽能電廠，才有機會緩解綠電供給壓力，也才能吸引更多國外ＡＩ科技大廠來台投資超級運算中心。

日前ＡＩ晶片龍頭廠輝達來台洽詢綠電採購事宜，國內業界就曾評估即使全台所有綠電業者把電賣給輝達都不夠，更不用說台灣還有其他高科技企業需要綠電，眼下應該是要先提高綠電供給，否則無法吸引更多企業在台投資。如今Google不僅持續在台採購綠電，甚至決定投資太陽能電廠，自己創造綠電，顯示綠電供給確實非常吃緊，僅靠採購綠電仍無法確保需求，直接蓋一座太陽能電廠自給自足也是不錯的策略。

市場關注 微軟是否跟進

Google在台灣擁有美國以外最大硬體研發基地，在彰濱工業區擁有大型資料中心並擴建，連二、三期的土地都已購置，用電量與日俱增。Google是首個在台灣為資料中心和營運單位直接投資太陽能資產的業者，Amazon旗下的ＡＷＳ剛宣布在台灣設資料中心、微軟的資料中心據傳正在興建，是否也循Google模式自建太陽能資產，備受矚目。

永鑫能源成立於二○一二年，主業為太陽能電廠營造與維護等業務，永鑫從日本太陽能市場起家，後續將重心移回台灣太陽能市場，目前全台各地都有案場。二○一六年麥格理投資入主，二○二○年貝萊德收購其所有股權。

根據規畫，如果經過主管機關核准，Google將對永鑫能源進行資本投資，成為永鑫布建一ＧＷ太陽能建置案的資本。Google透過購電合約（ＰＰＡ）採購其中三百ＭＷ的太陽能，支援Google在台灣資料中心園區、Google Cloud雲端區域和辦公室營運的用電需求。

Google先前多次表示台灣綠能市場供需失衡，昨日更指出，台灣進口燃煤和天然氣等化石燃料占總發電量的近百分之八十五，企業須擬定提升再生能源供給量的新策略。

Google表示，這次合作案除了自己採購，可望向Google在台灣的半導體供應商和製造商提供一部分的建置項目，協助企業實現永續發展目標，同時降低Google的範疇三溫室氣體排放量（間接排放）。

Google 太陽能電廠 綠電

延伸閱讀

才終止Podcast…Google又要關閉1服務：9月23日起你的重要檔案就拜了

雲豹能源漲不停！網樂觀曝「還會漲」：至少穩四年

Google前董事總經理簡立峰示警…狂賣GPU 使用卻不足

太陽能熱水器只是把水曬熱…他說「我家水塔也可以」質疑沒用 南北網友反應大不同

相關新聞

Google在台投資太陽能 自用也賣給供應鏈

Google（谷歌）昨宣布在台投資綠電事業，Google資料中心能源全球負責人Amanda Peterson Corio...

亞馬遜大擴張 催動AI伺服器商機…帶旺廣達、緯穎等

亞馬遜（Amazon）計劃未來十年斥資逾千億美元打造資料中心，宣示正式啟動資料中心「大擴張時代」。隨著全球雲端服務（CS...

因應AI需求 美科技巨擘找上核電

華爾街日報報導，大約三分之一的美國核電廠擁有者正和科技公司洽談，為新建立的資料中心提供電力，以滿足人工智慧（ＡＩ）爆發的...

Google投資台灣太陽能 推動1GW建置案

Google昨（1）日宣布與貝萊德氣候基礎設施投資事業、台灣永鑫能源（NGP）合作，在台灣推動1GW（100萬瓩）的太陽...

Google將來台投資太陽能電廠 模組三雄可望接大單

科技巨擘Google昨（1）日宣布將來台投資太陽能電廠，目標建置量為1GW，引發外界高度關注；市場認為，此一投資案有望挹...

亞馬遜資料中心大擴張 鴻海、緯創迎伺服器拉貨潮

據研調機構TrendForce最新報告指出，伺服器新平台導入，帶動雲端服務供應商（CSP）及OEM廠採購力道升溫，加上上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。