亞馬遜資料中心大擴張 鴻海、緯創迎伺服器拉貨潮

據研調機構TrendForce最新報告指出，伺服器新平台導入，帶動雲端服務供應商（CSP）及OEM廠採購力道升溫，加上上游供應鏈回補庫存，第2季起伺服器出貨開始成長，預估第3季出貨量將季增4%至5%，伺服器代工廠鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）及英業達（2356）喜迎拉貨商機。

TrendForce指出，除AI伺服器訂單需求暢旺外，近期受惠疫情暫緩的標案重新啟動，加上AI趨勢刺激儲存伺服器需求，推升第2季伺服器出貨，動能將延續至第3季。

據TrendForce觀察，企業級OEM出貨動能最顯著，包含戴爾（Dell）、慧與科技（HPE）與聯想等，同步帶旺供應鏈出貨，其中戴爾伺服器主要代工夥伴是緯創、英業達，慧與則是鴻海。

TrendForce表示，今年整體環境受AI預算排擠影響，導致全年通用型伺服器成長不如預期，但近期相關零組件，如基板管理控制器、新款CPU等，基於伺服器新平台的導入，OEM與CSP廠均出現不錯的採購力道。

以供應鏈角度來看，OEM與CSP廠在CPU準備上也較以往積極，除英特爾（Intel） Sapphire Rapids與Emerald Rapids均呈現季增外，超微（AMD）Bergamo與Genoa也受惠雲端動能推動拉貨。

在中系業者方面，雖然中國整體區域性經濟並未恢復，但政府主導的電信商標案將在本月展開，推升浪潮、xFusion訂單需求；而字節跳動因新業務需求，擴大全年伺服器採購量，阿里巴巴與騰訊也因換機週期，近期紛紛上調伺服器整機訂單。

TrendForce認為，就目前零組件採購動能來看，顯示先前AI伺服器為通用伺服器帶來的排擠效應，已逐漸淡化。