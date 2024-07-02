Google將來台投資太陽能電廠 模組三雄可望接大單
科技巨擘Google昨（1）日宣布將來台投資太陽能電廠，目標建置量為1GW，引發外界高度關注；市場認為，此一投資案有望挹注茂迪（6244）、元晶（6443）、聯合再生（3576）等太陽能模組三雄訂單動能，推升業績成長。
業界人士指出，目前台灣綠電供給確實相當吃緊，唯有積極種綠電，興蓋更多太陽能電廠，才有機會緩解綠電供給壓力，也才能吸引更多國外AI科技大廠來台投資超級運算中心。
業界人士指出，從供應鏈角度來看，台灣太陽能產業鏈不僅相當完整，而且產能也足夠支撐內需，各家模組廠均有能力可供應Google高效能太陽能模組興建電廠，只要客戶一下單，估計短時間內就可以快速出貨。
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