Google投資台灣太陽能 推動1GW建置案

Google昨（1）日宣布與貝萊德氣候基礎設施投資事業、台灣永鑫能源（NGP）合作，在台灣推動1GW（100萬瓩）的太陽能資產建置案，為近年來台灣太陽能建置量單筆最大投資。

市場分析，Google台灣資料中心是Google亞太地區規模最大的資料中心，隨著Google因應龐大的資料中心需求，加碼擴大台灣再生能源發展，可望帶動後續包括微軟、AWS等跟進，加速推動台灣電網轉型。

Google是最早在台灣落地，也是在台灣投資金額最大的美系CSP業者，此次因應在台灣設置大型資料中心首度投資綠電，極具指標意義。

Google大投資太陽能電廠

業界分析，台灣一年新增太陽能光電建置量約1.5GW至2GW，Google建置1GW規模龐大，推估不是單一案場，目前全台單一最大太陽能光電案場位於雲林新興電廠，裝置容量達272MW，若Google與永鑫能源的單一案場超過上述裝置容量，將成為台灣有史最大規模太陽能光電單一案場。

永鑫能源成立於2012年，主業為太陽能電廠營造與維護等業務，該公司從日本太陽能市場起家，後續將重心移回台灣太陽能市場，目前全台各地都有案場。2016年時麥格理投資入主，2020年貝萊德收購其所有股權。

根據規劃，若經主管機關核准，Google將對永鑫能源進行資本投資，成為永鑫布建1GW太陽能建置案的資本。Google透過購電合約（PPA）採購其中300MW（千瓩）的太陽能，支援Google在台灣資料中心園區、Google Cloud雲端區域和辦公室營運的用電需求。

Google在台灣擁有美國以外最大硬體研發基地，在彰濱工業區擁有大型資料中心並擴建，連二、三期的土地都已購置，用電與日俱增。

Google是第一家在台灣為資料中心和營運單位直接投資太陽能資產的業者，Amazon旗下的AWS剛宣布在台灣設資料中心、微軟的資料中心據傳正在興建，是否也循Google模式自建太陽能資產，備受矚目。

Google在2019年在台灣購買10MW（千瓩）的電力並在2020年開始供電，但遠不夠Google台灣各項目使用。



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