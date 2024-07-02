台積買力森諾科寶山廠房 斥資6.68億元

台積電（2330）昨（1）日公告，與台灣力森諾科科技公司簽訂合約，購買力森諾科新竹縣寶山鄉廠房及附屬設施，交易總金額6.68億元。台積電說明，取得或處分之具體目的或用途為辦公室用途。

力森諾科為竹科硬碟片廠，去年底爆出裁員潮後，公司公告證實將停止營業，旗下廠房也在今年5月上旬公開標售，吸引鴻海集團、台亞等業者參與標售，最終由台積電拿下。台積電昨天公告交易總金額與細節。

力森諾科新竹科學園區科技廠房標售案先前吸引不少業者參與標售，主要是該廠位置有地利之便，鄰近台積電三廠、台積電七廠與聯電8S廠等，該區域距離台積電正在興建的2奈米廠與全球研發中心車程僅6分鐘，也是竹科一帶罕有釋出的空置廠辦。

台積電正在竹科寶山擴建2奈米廠，台積電先前已訂下2奈米在2025年進入量產的目標，其中寶山2奈米廠可分四期擴充，除研發中心人員進駐，2奈米的推進也使鄰近的廠辦需求水漲船高。台積電公告，此次取得標的面積建物面積約2,795.75坪。