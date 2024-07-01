德微6月營收2.41億元創單月新高 第2季營收季增46.7%

德微 (3675) 今 (1) 日公布6月合併營收2.41億元，月增17.4%，創單月新高，年增更高達72.9%；第2季合併營收6.47億元，季增18.7%、年增 46.7%，主因6月正式併入喜可士基隆廠營收，加上過去耕耘產品發酵，全年營收將逐季向上，毛利率同步看升。

德微董事長張恩傑稍早在股東常會後受訪時表示，去年受大環境影響，導致營收衰退，但毛利率仍比前年成長、達37.5%，主要受惠公司產品布局在高階消費性產品，且車用營收占比從 10%提升至18%，帶動毛利率成長，也看好今年毛利率會靠攏目標40%。

張恩傑也看好，德微6月正式將基隆廠併入公司，隨著閘流體陸續導入各大終端應用，帶來可觀的營收貢獻，公司也將包辦上游設計與後段封裝技術，成為整合元件大廠（IDM） 。

德微目前也已開發大電流的金氧半場效電晶體（ MOSFET），並切入AI伺服器領域，其採用平面 8080 封裝，可完全取代歐美IDM同業。

且預期AI從雲端擴散至終端，AI PC將是德微另一個機會點，未來在運算AI下，熱能等問題將浮現，相關零組件將採用高品質且有競爭力的業者，德微將占據有利位置。