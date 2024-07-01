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台積電花6.68億買力森諾寶山廠房及附屬設備 將供辦公用途
台積電今（1）日晚間公告，與硬碟大廠台灣力森諾科簽訂合約，購買新竹縣寶山鄉廠房及附屬設施，交易總金額6.68億元。台積電說明，主要目的為辦公室用途。
今年5月上旬，矽格子公司矽格聯測也標下台灣力森諾科竹科廠房標售案，交易總金額16.8億元，以因應未來營運擴充需求。
台積電公告表示，這次買下台灣力森諾寶山廠及附屬設備，取得建物面積約2795.75坪（約9242.15平方公尺）。
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