賴總統：中研院南部院區 著重量子等最新科技

總統賴清德今天晚間宴請中研院士，他致詞時說，政府盼透過數位轉型與綠色轉型推動台灣經濟進步，希望院士提供研究成果或建言給政府，協助達標；他也提到，中研院南部院區將著重在量子科技等最新科技。

中研院每2年舉辦一次院士會議，並由院士會議就學術界成績卓著人士選舉出新科院士，第35次院士會議今天起將舉辦4天。賴總統上午出席院士會議開幕典禮後，晚間在副總統蕭美琴陪同下，宴請全體中研院院士，包含前副總統陳建仁、中研院院長廖俊智、前中研院院長李遠哲、前中研院院長翁啟惠都出席。

賴總統致詞時說，政府設下目標要打造台灣成為人工智慧島，必須讓社會大眾更了解AI發展，感謝中研院平時就持續深耕科普教育，也將AI列為發展重點；他也提到，在中研院南港院區啟用70年的此刻，中研院南部院區也將啟用，南部院區規劃著重在量子科技等最新科技，相信可以平衡台灣、造福全台灣，這是非常重要的事情。

賴總統也向院士報告擔任總統的3大使命，第一，他將維護國家生存發展，因為有主權才有國家、有台灣才有中華民國，在他總統任內，一定堅持自由民主憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，也堅持中華民國台灣的前途由2350萬民眾共同決定。

賴總統詢問院士是否贊成此論調，現場則報以熱烈掌聲回應。

第二，賴總統表示，面對極權主義威脅，他將盡所能團結民眾，保護2350萬民眾的身家安全，且台灣是愛好和平的國家與人為善，他一定會透過持續強化國防力量、強化經濟韌性，並與民主國家肩並肩站在一起，發揮嚇阻力量，阻止極權主義持續擴張，藉以堅持和平目標。

但他也說，只要對等尊嚴，台灣也很願意伸出友誼的手跟中國進行交流合作，往互助共榮、和平共榮方向發展。

第三，賴總統說，他會照顧全體民眾經濟生活，「要顧佛祖、先顧巴肚（台語肚子）」，吃飯皇帝大，經濟還是最重要的，目前全面智慧化時代來臨，這是台灣的機會，政府除了支持科技產業，也會照顧中小企業，期盼透過數位轉型與綠色轉型推動台灣經濟進步，經濟發展、產業發展能夠達到綠色成長、數位成長還有包容性的成長。

賴總統表示，他有理想抱負，但很多層面很需要院士的幫忙，期待院士能提供研究成果，或是寶貴建言給政府，透過團結合作，逐步達成目標。