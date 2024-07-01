快訊

金曲35出包！熱狗開唱無聲糗了 台視5點聲明還原真相

中職／加入雄鷹吳念庭生涯首打席就開張 面對悍將王尉永揮出一壘打

新冠疫情升溫快篩需求量大增 第二批免費試劑明配發

賴總統：中研院南部院區 著重量子等最新科技

中央社／ 台北1日電
賴清德總統（前中）、副總統蕭美琴（前左）晚上在台北美福大飯店宴請「中央研究院院士第35次會議院士伉儷」。 聯合報記者林伯東／攝影
賴清德總統（前中）、副總統蕭美琴（前左）晚上在台北美福大飯店宴請「中央研究院院士第35次會議院士伉儷」。 聯合報記者林伯東／攝影

總統賴清德今天晚間宴請中研院士，他致詞時說，政府盼透過數位轉型與綠色轉型推動台灣經濟進步，希望院士提供研究成果或建言給政府，協助達標；他也提到，中研院南部院區將著重在量子科技等最新科技。

中研院每2年舉辦一次院士會議，並由院士會議就學術界成績卓著人士選舉出新科院士，第35次院士會議今天起將舉辦4天。賴總統上午出席院士會議開幕典禮後，晚間在副總統蕭美琴陪同下，宴請全體中研院院士，包含前副總統陳建仁、中研院院長廖俊智、前中研院院長李遠哲、前中研院院長翁啟惠都出席。

賴總統致詞時說，政府設下目標要打造台灣成為人工智慧島，必須讓社會大眾更了解AI發展，感謝中研院平時就持續深耕科普教育，也將AI列為發展重點；他也提到，在中研院南港院區啟用70年的此刻，中研院南部院區也將啟用，南部院區規劃著重在量子科技等最新科技，相信可以平衡台灣、造福全台灣，這是非常重要的事情。

賴總統也向院士報告擔任總統的3大使命，第一，他將維護國家生存發展，因為有主權才有國家、有台灣才有中華民國，在他總統任內，一定堅持自由民主憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，也堅持中華民國台灣的前途由2350萬民眾共同決定。

賴總統詢問院士是否贊成此論調，現場則報以熱烈掌聲回應。

第二，賴總統表示，面對極權主義威脅，他將盡所能團結民眾，保護2350萬民眾的身家安全，且台灣是愛好和平的國家與人為善，他一定會透過持續強化國防力量、強化經濟韌性，並與民主國家肩並肩站在一起，發揮嚇阻力量，阻止極權主義持續擴張，藉以堅持和平目標。

但他也說，只要對等尊嚴，台灣也很願意伸出友誼的手跟中國進行交流合作，往互助共榮、和平共榮方向發展。

第三，賴總統說，他會照顧全體民眾經濟生活，「要顧佛祖、先顧巴肚（台語肚子）」，吃飯皇帝大，經濟還是最重要的，目前全面智慧化時代來臨，這是台灣的機會，政府除了支持科技產業，也會照顧中小企業，期盼透過數位轉型與綠色轉型推動台灣經濟進步，經濟發展、產業發展能夠達到綠色成長、數位成長還有包容性的成長。

賴總統表示，他有理想抱負，但很多層面很需要院士的幫忙，期待院士能提供研究成果，或是寶貴建言給政府，透過團結合作，逐步達成目標。

中研院 廖俊智 李遠哲 翁啟惠 賴清德 院士 陳建仁

延伸閱讀

中研院士會議開幕 賴總統承諾擬有條件讓研究員取用資料

賴總統執政一個月 民調：觀望民眾轉向不滿意大於滿意

影／中研院第35次院士會議今起登場 賴清德出席致詞

中研院士會議開幕 賴清德：AI時代大數據取得在學術研究扮演關鍵角色

相關新聞

賴總統：中研院南部院區 著重量子等最新科技

總統賴清德今天晚間宴請中研院士，他致詞時說，政府盼透過數位轉型與綠色轉型推動台灣經濟進步，希望院士提供研究成果或建言給政...

去年上市櫃「半導體業」非主管員工薪資 這七家領先

去年度上市櫃公司非主管職務全時員工薪資資訊公布，在半導體業方面，由台灣IC設計龍頭聯發科（2454）掄元，驅動IC大廠聯...

台灣大頻譜未繳回 NCC緊盯業者使用情況

NCC今天表示，目前了解台灣大哥大並未申請頻率繳回，業務單位正前往台灣大業務網管中心與全國各地量測頻率使用狀況，確認業者...

台積電砸6.68億元 向台灣力森諾科科技購買寶山廠房

台積電（2330） 1日公告公司與台灣力森諾科科技股份有限公司簽訂合約購買其廠房及附屬設施，購買台灣力森諾科科技股份有限...

三大記憶體廠力挺 宜鼎AI解決方案後台硬

AI解決方案大廠宜鼎國際（5289）今日舉行第二座研發製造中心啟用典禮，獲南韓三星、日本鎧俠和美商美光三大記憶體力挺，三...

南亞科攜手供應鏈夥伴 共同簽署購買4億度綠電

南亞科(2408)首度偕同供應鏈夥伴福懋科技合併採購再生能源，今(1)日宣布與中美晶集團旗下專營綠色電力整合銷售的續興公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。