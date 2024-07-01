去年上市櫃「半導體業」非主管員工薪資 這七家領先

去年度上市櫃公司非主管職務全時員工薪資資訊公布，在半導體業方面，由台灣IC設計龍頭聯發科（2454）掄元，驅動IC大廠聯詠居次，股王信驊則排第三，再加上瑞昱，是僅有四家前述薪資平均數超過300萬元者。

根據證交所公告的資料，去年度半導體業中，以聯發科非主管職務全時員工薪資的平均數最高，達375.4萬元，中位數也達309.4萬元，雙雙居冠，不過這兩項數據都比該公司去年同期的表現來得減少。

接著，排名第二的聯詠，去年度非主管職務全時員工薪資的平均數為371.2萬元，中位數也達302.8萬元，同樣也都呈現年減。

另外，在上櫃半導體業中，信驊是唯一去年度非主管職務全時員工薪資的平均數超過300萬元者，達324.8萬元，在整體上市櫃半導體類別廠商中，僅次於聯發科與聯詠，而其中位數為292.3萬元，兩項數據也都呈現年減。

至於瑞昱，去年度非主管職務全時員工薪資的平均數則為314.9萬元，在上市半導體中排第三、上市櫃半導體業中排行第四，中位數為259.3萬元，兩者都是年減局面。

特殊應用IC設計服務廠創意，去年度非主管職務全時員工薪資的平均數則為313.4萬元，在上市櫃半導體業中排行第五，而中位數則為259.8萬元，兩項數據都優於前一年的水準。

而台積電去年度非主管職務全時員工薪資的平均數為284.2萬元，在上市櫃半導體業中排行第六，中位數為224.8萬元，都呈現年減局面。

聯發科旗下的小金雞達發去年才上市，去年度非主管職務全時員工薪資的平均數為284萬元，在上市櫃半導體業中排行第七，中位數為234.7萬元。