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台積電砸6.68億元 向台灣力森諾科科技購買寶山廠房
台積電（2330） 1日公告公司與台灣力森諾科科技股份有限公司簽訂合約購買其廠房及附屬設施，購買台灣力森諾科科技股份有限公司廠房及附屬設施(座落於新竹縣寶山鄉研新一路8號)，交易總金額為新台幣6.68億元 (未含建物加值型營業稅新台幣33佰萬元)。
台積電公告，取得標的面積：建物面積約為2,795.75坪(9,242.15平方公尺)。交易總金額：新台幣668佰萬元 (未含建物加值型營業稅新台幣33佰萬元)。交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）台灣力森諾科科技股份有限公司；與公司關係：無。
台積電說明，取得或處分之具體目的或用途為辦公室用途。
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