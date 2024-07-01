三大記憶體廠力挺 宜鼎AI解決方案後台硬

AI解決方案大廠宜鼎國際（5289）今日舉行第二座研發製造中心啟用典禮，獲南韓三星、日本鎧俠和美商美光三大記憶體力挺，三家廠商都特別在新廠門口植樹紀念。

三星半導體暨顯示事業大中華區執行長徐亨碩，鎧俠統括部長伊東賢治和美光記憶體代理商新加坡商安富利台灣分公司總裁雲昌昱等，今日都應邀出席宜鼎國際的二廠完工啟用典禮。

徐亨碩還特別用中文上台致詞並幽默地說，他是個長得像台灣人的南韓人，為了讓中文演說流暢，還自備小抄。他說，一廠完工時他特別在門口植了一顆松樹，因此這次他特別在二廠完工啟用時，選了一顆龍柏，連同一廠的松樹，代表松柏長青，希望未來宜鼎和三星未來的關係可以長長久久，生意蒸蒸日上。

反觀， 鎧俠則選了一顆造型很獨特的松樹，也印證雙方合作長久不變；安富利同樣也種了一顆龍柏，印證與宜鼎深厚的情誼。

宜鼎董事長簡川勝表示，宜鼎從2005年成立後，就與三星、鎧俠及和安富利建立合作關係，前十年宜鼎聚焦工控記憶體模組和工控解決方案，2017年轉型朝軟硬整合並往智慧物聯網（AIoT）發展，積極擴大軟體布局。2014年成立安提國際與輝達合作取得其GPU並做出首款展示產品後，即感受到工控客戶導入AI解決方案強烈需求，因此2022年決定全面蛻變，以成為AI解決方案公司為全力發展目標。