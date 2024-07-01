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鴻海2024董辦實習生報到 海內外16位學生擠進2%門檻

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海2024董辦實習生報到，體驗企業形象與科技創新多元課程，海內外16位學生擠進2%門檻。圖／鴻海提供
鴻海2024董辦實習生報到，體驗企業形象與科技創新多元課程，海內外16位學生擠進2%門檻。圖／鴻海提供

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317），在公司成立50周年之際，為培養更多下一代科技人才，讓年輕學子深入了解科技公司實際運作情形，決定擴大舉辦「董事長辦公室暑期實習生計劃」。2024年除了增加實習名額，更設立了「企業形象組」與「科技創新組」兩個組別，提供更專業的實習課程。今年總計錄取16位實習生，在7月1日正式展開為期兩個月的實習挑戰。

鴻海科技集團夏國安人資長表示：「過去鴻海因為代工產業特性的緣故，公司內部運作情形，對外界而言較為神祕不透明。近年來在DEI（Diversity, Equity and Inclusion）多元共融的國際趨勢下，職場環境除了多元，更講究開放溝通。同時，我們也發現科技女力正在蓬勃發展中，對於過往製造代工多為男性的趨勢已在改變，鴻海也需致力營造多元平等友善的職場環境。去年我們建立董辦實習生制度，就是希望創造多樣化的管道，讓更多年輕一代未來優秀人才，有機會了解鴻海，進一步加入鴻海，也能為永續經營打下良好的基礎」。

已經邁入第二屆的鴻海「董事長辦公室暑期實習生計劃」，從三月開放申請後，總共收到來自台灣及美國、加拿大、日本、韓國、馬來西亞及印尼等地，將近700名學生踴躍申請，報名人數較去年增長40%。最特別的是，打破一般人對挑戰科技公司實習生的刻板印象，今年鴻海董辦暑期實習生報名的學生中，「女性」以及「非理工」比例反而高於「男性」和「理工」類別。在經過書面審查、實際面試等後，總共16位學生獲得實習資格，錄取率約為2%。

在面談階段，面試主考官由鴻海5大中央核心單位所組成，採團體面談，並依照「專業知識」、「核心價值」、「邏輯表達」、「創新思維」、「儀表態度」等五大構面進行評選標準。除了現場出席面試之外，更有同學遠從美國、加拿大等地，連線鴻海總部參與線上面談，爭取實習機會。

今年度面試官之一，鴻海投資人關係部方文妍資深經理認為，「今年參與暑期實習面談的候選背景多元，面談過程中，不論是個人題，或是團體情境題，都感受到大家的積極度，展現出個人強項，爭取有限的名額」。

政府關係部陳顥仁參事表示，「和去年相比，今年候選實習生在專業問答上，都更有想法，對於實習也有設定明確的目標。事前的面試準備，大多都做足了功課，包括對於鴻海的基本瞭解、公司3+3發展策略、社群網站的經營現況，事先都有研究」。

由於鴻海科技集團的決策核心－董事長辦公室，所涵蓋的中央單位複雜且多元，為讓實習生能更深入認識鴻海，了解不同領域的專業內容，今年首次區分不同領域的組別。其中，「企業形象組」將深入鴻海中央核心運作地帶，體驗包括利害關係人的溝通、環保政策的推動、職場照護網絡的運作等，探索鴻海格局與視野；另外，「科技創新組」將走進鴻海研究院、軟體研發中心、商用電動車中心等，了解鴻海創新科技的核心部門，學習電動車產業的整體布局。

今年度採用分組實習機制，希望讓實習生可以更深入接觸與自己專業相符的領域，同時也能參與跨領域的專案，透過多元學習、擴展視野。因此，第二屆的實習生，在兩個月實習期間，除了鴻海內部核心單位體驗外，也必須走出公司大門，透過交流機會，進一步了解鴻海公司的利害關係人，如國際科技大廠、外商金融公司、國際媒體機構等。

鴻海在「分享、合作、共榮」核心價值理念下，希望透過開放多元的渠道，讓更多人瞭解鴻海，加入鴻海一起成長。因此在實習最後階段，成果分享會中，表現優秀的實習生，有機會獲得「預先聘書」，未來成為鴻海的一份子，與公司共同邁入下一個50年。

鴻海2024董辦實習生報到，體驗企業形象與科技創新多元課程。圖／鴻海提供
鴻海2024董辦實習生報到，體驗企業形象與科技創新多元課程。圖／鴻海提供

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