5.5萬套大單入袋 東元宣布獲印度電動車用動力系統訂單

東元（1504）印度分公司TEMICO 1日宣布，勇奪印度主要電動車製造商訂單，將提供5,000台9米及12米電動巴士直驅動力系統，和5萬台輕型商用車動力系統，這份為期三年的合約，計劃從2025年第1季開始量產交付。東元電機利明献董事長表示，此次獲得印度電動車用動力系統的大訂單，是東元在印度市場的重要突破，隨著印度電動車市場的迅速成長，東元印度分公司將繼續致力於在地化生產，擴大市場份額，響應印度政府政策，也將台灣電動車產業發展推向海外。

東元在印度分公司TEMICO，位於印度第三大城班加羅爾，與日本三井合資成立工廠，是在2023年11月底啟用電動車用動力系統的生產線，預計下個月獲得當地政府BIS認證，正式量產。

TEMICO董事連昭志指出，目前印度僅有一家本地廠商能夠在地化生產電動巴士動力系統，東元印度分公司可望成為全印度第二家此類廠商，此舉不僅強化了TEMICO的市場競爭力，也回應了印度政府對在地製造的政策要求。印度即將超車日本成為全球第四大經濟體，在莫迪政府的計劃下，印度現有約80萬台的柴油引擎巴士，目標2030年將全面電動化，而且，政府針對公共運輸提供了優惠和補助政策，因此，預計印度的電動巴士市場規模將大幅擴大，這些條件都將進一步激勵車廠搶食市場大餅，商機無限。

台灣電動巴士動力系統市場已有豐富經驗的東元，是台灣第一家取得政府DMIT（臺灣設計／製造）認證的電巴動力系統製造商。東元表示，台灣每年約千台的電動巴士需求量，印度市場的規模則更具吸引力，因此，東元在印度的在地生產計劃具有重大戰略意義。