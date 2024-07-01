快訊

拜登辯論表現「崩潰」嚇壞民主黨 幕僚不解：明明都曾演練過

部桃醫院瞬間電力降壓、系統大當機 台電證實「牠」害的

台積電只排第7！非主管上市公司員工平均薪資 「這家」375萬奪冠

5.5萬套大單入袋 東元宣布獲印度電動車用動力系統訂單

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
東元印度新廠重環保使用無溶劑凡立水並建置自動電工及自動噴漆烘乾等設備。圖／東元提供
東元印度新廠重環保使用無溶劑凡立水並建置自動電工及自動噴漆烘乾等設備。圖／東元提供

東元（1504）印度分公司TEMICO 1日宣布，勇奪印度主要電動車製造商訂單，將提供5,000台9米及12米電動巴士直驅動力系統，和5萬台輕型商用車動力系統，這份為期三年的合約，計劃從2025年第1季開始量產交付。東元電機利明献董事長表示，此次獲得印度電動車用動力系統的大訂單，是東元在印度市場的重要突破，隨著印度電動車市場的迅速成長，東元印度分公司將繼續致力於在地化生產，擴大市場份額，響應印度政府政策，也將台灣電動車產業發展推向海外。

東元在印度分公司TEMICO，位於印度第三大城班加羅爾，與日本三井合資成立工廠，是在2023年11月底啟用電動車用動力系統的生產線，預計下個月獲得當地政府BIS認證，正式量產。

TEMICO董事連昭志指出，目前印度僅有一家本地廠商能夠在地化生產電動巴士動力系統，東元印度分公司可望成為全印度第二家此類廠商，此舉不僅強化了TEMICO的市場競爭力，也回應了印度政府對在地製造的政策要求。印度即將超車日本成為全球第四大經濟體，在莫迪政府的計劃下，印度現有約80萬台的柴油引擎巴士，目標2030年將全面電動化，而且，政府針對公共運輸提供了優惠和補助政策，因此，預計印度的電動巴士市場規模將大幅擴大，這些條件都將進一步激勵車廠搶食市場大餅，商機無限。

台灣電動巴士動力系統市場已有豐富經驗的東元，是台灣第一家取得政府DMIT（臺灣設計／製造）認證的電巴動力系統製造商。東元表示，台灣每年約千台的電動巴士需求量，印度市場的規模則更具吸引力，因此，東元在印度的在地生產計劃具有重大戰略意義。

近年來，東元積極拓展海外電動車用動力系統市場，產製功率模組化動力系統以及充電樁，在大陸、印度、和北美地區逐步切入不同的應用市場，強化全球供應鏈。TEMICO董事連昭志也表示，目前正與印度其他巴士製造商接洽，力求東元TEMICO成為印度重要的電動巴士動力系統供應商。

東元印度分公司TEMICO董事連昭志（左五）率隊，獲印度電動車用動力系統5.5萬套訂單。圖／東元提供
東元印度分公司TEMICO董事連昭志（左五）率隊，獲印度電動車用動力系統5.5萬套訂單。圖／東元提供

印度 日本 東元電機 車市 電動車

延伸閱讀

深耕印度市場 萬海榮獲印度海事獎：印度遠東區間年度最佳航商

排場超講究！印度婚禮「產業規模驚人」 豪奢典禮費用達教育支出的2倍

印度股擁題材 Q2寫佳績

東元參加2024台北國際食品展 提供食品加工廠全方位解決方案

相關新聞

賴清德要南移AI產業 張善政再嘆可惜：侷限台灣AI發展

賴清德總統昨表示要將AI等最先進產業轉往中南部發展，桃園市長張善政今表示，AI產業鏈是全世界無所不在，全台灣都該普遍發展...

Google宣布在台建置1GW電廠 國內太陽能模組三雄振奮

科技巨擘Google 1日宣布將攜手永鑫能源在台投資太陽能電廠，目標建置量為1GW，引發外界高度關注；市場認為，此一投資...

電腦業「非主管」薪資中位數曝光！ 這企業152.6萬居冠

上市櫃電腦及週邊設備業「非主管」年薪中位數出爐！去（112）年冠軍是神基（3005）每位非主管員工薪資中位數為152.6...

「如同隱藏瑰寶」 德經處代表：台灣半導體是德國企業所迫切需要

德國經濟辦事處今天宣布，由蘭依樺博士（Dr. Eva Langerbeck）接任首席代表暨處長。蘭依樺表示，「台灣如同隱...

鴻海2024董辦實習生報到 海內外16位學生擠進2%門檻

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317），在公司成立50周年之際，為培養更多下一代科技人才，讓年輕學子深入了解科技公司實...

5.5萬套大單入袋 東元宣布獲印度電動車用動力系統訂單

東元（1504）印度分公司TEMICO 1日宣布，勇奪印度主要電動車製造商訂單，將提供5,000台9米及12米電動巴士直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。