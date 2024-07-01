電子五哥「非主管」年薪漲幅排行大洗牌 緯創逆襲居冠

證交所每年6月份至7月初都會公布前一年度「非擔任主管職務」之全時員工薪資資訊，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數，而根據證交所公布的最新112年度數據可發現，去年上市櫃公司的年薪「漲幅排行」冠軍寶座，竟由「2024 AI伺服器市場最大贏家」緯創（3231）奪下，事實上緯創112年員工薪資中位數高達119.6萬元，相較前年110.7萬元，非主管員工在短短一年內，年薪至少就增加8萬9千元，相當驚人。

據公開數據觀測站資料顯示，年薪漲幅第一名由年增8萬9千元的代工大廠緯創拿下，至於第二名則是廣達（2382），其非主管員工薪資中位數達129.1萬元，相較前年的121.7萬元，員工薪資年收入就已增加8萬4千元；而第三名則是仁寶（2324）的125.5萬元相較前年的118萬元，年收入大約增加7萬5千元，而仁寶為代工廠中較晚涉足「AI題材」的業者，不過薪資漲幅表現仍衝上前三，可見得公司內部對待員工的態度相當良好。

至於位居第四名的英業達（2356），則是唯一一個薪資中位數沒有超過百萬大關的代工廠，根據資料顯示，其112年員工薪資收入中位數為94.8萬元，相較前年的93.9萬元，年收入大約增加9千元，在五哥當中的漲幅位居第四名；而同樣身為代工廠的鴻海（2317）去年薪資中位數177.2萬元，相較前年的176.8萬元，年收入則大約增加 4千元，在五哥當中非主管員工的薪資中位數億漲幅排行，雖然落在第五名的位置，不過其中位數表現其實比其他四個還要優渥許多。

據了解，證交所公布的這些資訊已排除經理人，以及部分工時人員等，並聚焦在一般常僱員工的薪資水準，跟已於今年6月1日公布的「112年度財務報告附註揭露之（全體員工）薪酬資訊」範圍、定義皆有所不同，因此不宜直接進行比較，建議以公開資訊觀測站之相關說明，為主要參考基準。而據證交所資料顯示，電子五哥旗下非主管員工年薪排行，第一名為鴻海177.2萬元，第二名為廣達129.1萬元，第三名為仁寶125.5萬元，第四名為緯創119.6萬元，第五名為英業達94.8萬元。