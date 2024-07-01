賴清德要南移AI產業 張善政再嘆可惜：侷限台灣AI發展

賴清德總統昨表示要將AI等最先進產業轉往中南部發展，桃園市長張善政今表示，AI產業鏈是全世界無所不在，全台灣都該普遍發展，「沒有中移或南移的問題。」他也提到國際大廠美商威德新的資料中心下周將在龜山開幕，桃園發展不可限量。

賴清德總統昨出席高雄捷運岡山車站通車典禮說，過去幾十年政府重北輕南，建設幾乎都在北部，「現在我做總統，要讓台灣平均發展，要支持中南部發展」，未來AI等相關產業會來高雄，最先進的產業會往中南部移動，高雄會「後發先至」。

張善政今參加桃園AI人才教育論壇活動時表示，AI產業鏈基本上是全世界無所不在，台灣從北到南各有各的發揮空間，若講成一定會在台灣的北部、中部、南部，等於無形中侷限AI將來的發展，太可惜了。

張善政說，最近看到輝達在高雄設立超級電腦中心，大家或許不知道，桃園目前是全台灣各個縣市裡面最大資料中心的所在地，除了微軟，下禮拜還會有一個國際大企業宣布在桃園落腳該公司的資料中心，他也受邀去參加，「以資料中心規模來講，桃園絕對是全台灣最大的。」

張善政強調，還有幾個國際知名企業都陸續會落腳在桃園，除了資料中心以外，桃園也有很多不同的產業，這些產業未來在人工智慧的發展空間、應用空間都非常可觀，桃園的發展無可限量。