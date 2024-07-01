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「如同隱藏瑰寶」 德經處代表：台灣半導體是德國企業所迫切需要

中央社／ 台北1日電
德國經濟辦事處蘭依樺博士接任首席代表暨處長，她表示，「台灣如同隱藏的瑰寶」，台灣半導體在國際供應鏈中扮演重要角色，這也是德國企業所迫切需要。圖為台灣半導體材料設備展。（聯合報系資料照片）
德國經濟辦事處蘭依樺博士接任首席代表暨處長，她表示，「台灣如同隱藏的瑰寶」，台灣半導體在國際供應鏈中扮演重要角色，這也是德國企業所迫切需要。圖為台灣半導體材料設備展。（聯合報系資料照片）

德國經濟辦事處今天宣布，由蘭依樺博士（Dr. Eva Langerbeck）接任首席代表暨處長。蘭依樺表示，「台灣如同隱藏的瑰寶」，台灣半導體在國際供應鏈中扮演重要角色，這也是德國企業所迫切需要，將持續強化兩國間的經貿連結。

德經處透過新聞稿說明，蘭依樺曾任馬來西亞德國工商總會（MGCC）的代理處長、副處長，為德馬之間的貿易交流做出重要貢獻；在加入MGCC之前，擁有伊斯蘭研究博士學位的她，於柏林自由大學的伊斯蘭研究所擔任研究助理和大學講師。

此外，她曾多次造訪台灣，不僅被台灣豐富的自然景觀與文化給吸引，也對台灣人的友善與禮貌感到印象深刻，迫不及待想造訪國家公園、泡溫泉以及品嘗台灣的小吃美食，其中，她特別喜歡台灣的刈包和蚵仔煎。

蘭依樺表示，「台灣如同隱藏的瑰寶」，尤其台灣的半導體在國際供應鏈中扮演重要的角色，而這也是德國企業所迫切需要。

德經處指出，蘭依樺加入後，將持續深化德台之間的經貿關係，她也將串聯德國工商總會的全球網路，提高台灣在德國企業中、商業投資地點的重要性，並持續服務在台的德國企業。

此外，德經處的服務執行單位博智顧問有限公司，也迎來新任總經理戴佩玲（Ms. Linda Blechert），未來在新任處長與總經理的帶領下，持續深化德國與台灣間的經貿交流合作。

伊斯蘭 半導體 德國 柏林 研究所

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