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台積電只排第7！非主管上市公司員工平均薪資 「這家」375萬奪冠

股價高居第一 信驊「非主管員工」平均薪資324.8萬元奪冠

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
櫃買中心表示，7月1日於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下公布2023年非擔任主管職務之全時員工薪資資訊。非主管全時員工平均薪資前十強中，有七檔都是半導體業。圖／本報資料照片
櫃買中心表示，7月1日於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下公布2023年非擔任主管職務之全時員工薪資資訊。非主管全時員工平均薪資前十強中，有七檔都是半導體業。圖／本報資料照片

櫃買中心表示，7月1日於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下公布2023年非擔任主管職務之全時員工薪資資訊。非主管全時員工平均薪資前十強中，有七檔都是半導體業，股王信驊（5274）不但股價高居第一，員工薪資也以324.8萬元輕鬆奪冠，鈊象以280.5萬元居次，力旺以 257.6萬元獲得第三名。

第四名至第十名依序為原相250.0萬元、九齊245.9萬元、M31有241.9萬元、凌陽創新233.6 萬元、昇佳電子220.4萬元、中菲行219.4萬元，以及是方204.2 萬元。三檔非半導體業的是文化創意業的鈊象、航運業的中菲行，以及通信網路業的是方。中菲行跟是方今年擠進前十名。

不過以總發放金額來看，世界以83.0億元高居上櫃公司之冠，第二名是群聯73.5億元、第三名是頎邦48.0億元，產業也都是半導體業。

去年上櫃公司非擔任主管職務之全時員工平均薪資前十強為信驊、杰力、力旺、九齊、鈊象、原相、亞信、M31、昇佳電子、凌陽創新。其中鈊象、原相、M31、凌陽創新、昇佳電子今年名次都有進步。

櫃買中心並表示，本次「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」與本年6月1日揭示之「本國上櫃公司2023年度財務報告員工薪酬資訊」（全體員工人數、全體員工薪資費用、全體員工平均薪資）範圍及定義不同，是排除經理人及部分工時之員工，以聚焦於一般常僱員工之薪資水準，更能反映出一般員工的薪資。

信驊 凌陽 半導體 櫃買中心 薪資 鈊象

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