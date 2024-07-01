勤誠培育台灣AI人才 舉辦智慧機器人產學研習營

伺服器機殼領導廠商勤誠興業（8210）與控制器大廠新代科技（7750）及子公司聯達智能1日舉辦第三屆智慧機器人產學研習營開幕式，同時也舉行中正大學「勤誠講堂」捐款儀式，由勤誠贊助捐贈管理學院演講廳修繕費用新台幣兩百萬元。開幕式現場熱鬧非凡，研習營的師生們熱情與會，嘉義縣縣長翁章梁及雲林縣副縣長謝淑亞今日亦親自出席、共襄盛舉，肯定勤誠及新代對雲嘉地區人才的培育，更給予年輕學子鼓勵與肯定。

「四加一」創新合作注入新血 翻轉教育擴大影響力

自2022年起，勤誠及新代本著回饋社會的理念，舉辦實務及理論並重的暑期研習課程與專題實作，2023年由三校擴大至中正大學、嘉義大學、雲林科技大學及虎尾科技大學四校協辦，今年更採取「四加一」合作模式，開放逢甲大學學生一同組隊參加，每隊皆有指導教授及業師指導，產學攜手共同投入智慧製造AI人才培育。

新代科技董事長蔡尤鏗分享，隨著AI應用崛起，實現低成本智能製造的核心是整合軟硬體設備，藉由準確數據分析、遠端監控提升並優化生產效能與品質。企業需要進行數位化及智慧製造轉型，更需要具有跨領域整合能力的人才。透過開放性的創新研習營及競賽活動，學生進行跨校、跨域合作，激發解決問題的能力，共同提出低成本智能製造自動化解決方案，並於工廠應用實作中學習成長。

培育AI人才及未來產業人才領導力

勤誠興業董事長陳美琪表示，今年智慧機器人產學研習營競賽主題以「低成本智能製造」為核心，透過自主式移動機器人(AMR)、協作手臂、AOI視覺檢測系統、自動化模組產線配置、綜合戰情看板設計，由小組團隊提出自動化解決方案，並驗證低成本智能製造的實作成效。成果發表會及競賽閉幕式將於8月10日於勤誠嘉義廠舉行，冠軍隊伍將可獲得新台幣十二萬元優勝獎金。

開幕式也同時進行中正大學「勤誠講堂」冠名捐贈，勤誠贊助中正大學管理學院演講廳修繕費用新台幣兩百萬元，讓校方打造更好的演講設備及環境，持續發揚勤誠講座深耕校園的精神，讓業界領袖傳承及分享產業的知識與經驗，讓年輕學子有更寬闊的視野，讓產學合作永不止息。