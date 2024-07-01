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勤誠培育台灣AI人才 舉辦智慧機器人產學研習營

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
伺服器機殼領導廠商勤誠興業與控制器大廠新代科技及子公司聯達智能1日舉辦第三屆智慧機器人產學研習營開幕式。圖／嘉義縣政府提供
伺服器機殼領導廠商勤誠興業與控制器大廠新代科技及子公司聯達智能1日舉辦第三屆智慧機器人產學研習營開幕式。圖／嘉義縣政府提供

伺服器機殼領導廠商勤誠興業（8210）與控制器大廠新代科技（7750）及子公司聯達智能1日舉辦第三屆智慧機器人產學研習營開幕式，同時也舉行中正大學「勤誠講堂」捐款儀式，由勤誠贊助捐贈管理學院演講廳修繕費用新台幣兩百萬元。開幕式現場熱鬧非凡，研習營的師生們熱情與會，嘉義縣縣長翁章梁及雲林縣副縣長謝淑亞今日亦親自出席、共襄盛舉，肯定勤誠及新代對雲嘉地區人才的培育，更給予年輕學子鼓勵與肯定。

「四加一」創新合作注入新血 翻轉教育擴大影響力

自2022年起，勤誠及新代本著回饋社會的理念，舉辦實務及理論並重的暑期研習課程與專題實作，2023年由三校擴大至中正大學、嘉義大學、雲林科技大學及虎尾科技大學四校協辦，今年更採取「四加一」合作模式，開放逢甲大學學生一同組隊參加，每隊皆有指導教授及業師指導，產學攜手共同投入智慧製造AI人才培育。

新代科技董事長蔡尤鏗分享，隨著AI應用崛起，實現低成本智能製造的核心是整合軟硬體設備，藉由準確數據分析、遠端監控提升並優化生產效能與品質。企業需要進行數位化及智慧製造轉型，更需要具有跨領域整合能力的人才。透過開放性的創新研習營及競賽活動，學生進行跨校、跨域合作，激發解決問題的能力，共同提出低成本智能製造自動化解決方案，並於工廠應用實作中學習成長。

培育AI人才及未來產業人才領導力

勤誠興業董事長陳美琪表示，今年智慧機器人產學研習營競賽主題以「低成本智能製造」為核心，透過自主式移動機器人(AMR)、協作手臂、AOI視覺檢測系統、自動化模組產線配置、綜合戰情看板設計，由小組團隊提出自動化解決方案，並驗證低成本智能製造的實作成效。成果發表會及競賽閉幕式將於8月10日於勤誠嘉義廠舉行，冠軍隊伍將可獲得新台幣十二萬元優勝獎金。

開幕式也同時進行中正大學「勤誠講堂」冠名捐贈，勤誠贊助中正大學管理學院演講廳修繕費用新台幣兩百萬元，讓校方打造更好的演講設備及環境，持續發揚勤誠講座深耕校園的精神，讓業界領袖傳承及分享產業的知識與經驗，讓年輕學子有更寬闊的視野，讓產學合作永不止息。

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