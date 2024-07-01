Google宣布在台建置1GW電廠 國內太陽能模組三雄振奮

科技巨擘Google 1日宣布將攜手永鑫能源在台投資太陽能電廠，目標建置量為1GW，引發外界高度關注；市場認為，此一投資案將有助於茂迪（6244）、元晶、聯合再生等國內太陽能模組廠接獲新訂單，挹注業績成長。

據悉，台灣一年新增的太陽能光電建置量大約是1.5GW至2GW，因此Google目標建置1GW確實是相當大的規模，外界推估很可能是累積建置量，而非單一案場，但依然相當可觀，將有助於台灣綠電供給擴大。

針對Google投資台灣太陽能電廠，國內太陽能業者均樂見其成。業界人士指出，目前台灣綠電供給相當吃緊，唯有積極種綠電，興蓋更多太陽能電廠，才有機會舒緩綠電供給壓力，也才能吸引更多國外AI科技大廠來台投資。

業界人士進一步指出，從供應鏈角度來看，台灣太陽能產業鏈不僅相當完整，而且產能也足夠支撐內需，目前各家模組廠均有能力可供應Google高效能太陽能模組，只要客戶一下單，短時間內就可以出貨。

日前AI晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）來台洽詢綠電採購事宜，國內業界就曾評估即使全台所有綠電業者把電賣給他都不夠，更不用提台灣還其他高科技企業需要綠電，因此眼下應該是要先提高綠電供給，否則無法吸引更多企業在台投資。

如今，Google不僅持續在台採購綠電，甚至決定投資太陽能電廠，自己創造綠電，顯示綠電供給確實非常吃緊，僅靠採購綠電仍無法確保需求，直接蓋一座太陽能電廠自給自足也是不錯的策略。

業界人士認為，未來Google在台大舉投資太陽能電廠後，或許有望引發更多海外科技大廠效仿，屆時若政府能進一步放寬土地限制，讓太陽能電廠能更快落地，不僅能加速台灣能源轉型，而且還能創造更多商機，對國內太陽能產業鏈是一大利多。