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資料儲存大廠Seagate旗下「亞太新副總裁」人選曝 曾任多項高階職位

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
Futoshi Niizuma。圖／Seagate提供
Futoshi Niizuma。圖／Seagate提供

大量資料儲存創新領導廠商Seagate Technology Holdings plc（NASDAQ：STX）1日宣布，任命Futoshi Niizuma為亞太及日本區業務副總裁，未來將掌管Seagate在亞太及日本地區的業務發展和技術支持活動。

Seagate執行副總裁暨商務長鄭萬成（BanSeng Teh）表示，我們很高興Niizuma能夠擔任這個新職位。他在與業務合作夥伴合作方面擁有豐富的經驗並擁有卓越的領導能力，將支持並協助我們在亞太及日本地區的客戶。

事實上，Niizuma於2009年10月加入Seagate，並在日本、南亞、東南亞澳洲紐西蘭擔任過多項高階職位。在最近的職位上，Niizuma成功領導Seagate的日本業務團隊擴展市場領導力，與合作夥伴建立穩固的生態系統，並為客戶提供了巨大價值。

並且在加入Seagate之前，Niizuma曾在Kenwood Corporation和Advanced Micro Devices等公司擔任多項高階銷售、行銷和管理職位。

日本 東南亞 澳洲 紐西蘭

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