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中美晶旗下續興 提供南亞科、福懋科10年4億度綠電

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

太陽能中美晶（5483）旗下再生能源售電業續興於1日宣布，與南亞科（2408）、福懋科（8131）簽署綠電合約，將提供10年4億度綠電。

續興與南亞科及其關係企業福懋科，舉辦再生能源購售電合約簽約，預計從本季起，由續興轉供南亞科暨福懋科綠電。

中美晶提到，續興是透過再生能源電能加憑證等方式，提供南亞科及福懋科近4億度的綠電，以一個小家庭每月使用約300度電來計算，約等於供給133萬戶的用電量；若將總簽約量換算成減碳效力，總共可降低約19.7萬噸二氧化碳的碳排放量，相當於511座大安森林公園的年吸碳量。

中美晶 再生能源 南亞科 太陽能 綠電

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