AI廠人數暴增！上市櫃112年員工數揭曉 英業達奪冠

上市櫃公司去（112）年全體「非主管」年薪中位數已正式出爐，其中，台鏈電子五哥的員工總人數也成長不少，包括代工廠鴻海（2317）、英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）等全部都呈現人數增長的態勢，而其中一年內人數增長最多的是英業達（共增加694人），逆勢超越了總人數高達上萬人的廣達及緯創，可見得其正在全力發展AI伺服器產線，以及其欲超越其他競爭對手的雄心壯志，而人數年增緊追在後的則是鴻海（大約增加168人）。

近年國內代工大廠受惠AI崛起，意外獲得滿滿的利多題材加持，除帶動有關類股擁強勁走勢，多家台系電子類股也都獲此激勵，並以多頭馬車之姿連連飆漲。據證交所公開資訊觀測站所公布的「非主管員工資訊」顯示，廣達前（111）年員工人數就已高達10,317人；仁寶前年員工人數就已高達8,145人；緯創前年員工人數達到10,678人；英業達前年員工人數約5,174人：鴻海前年員工人數達到3,522人。

對此，根據證交所最新公布的去（112）年最新統計數據顯示，廣達去年員工人數則達到10,352人，一年內增加35人；仁寶去年員工人數達到8,231人，一年內增加86人；緯創去年員工人數達到10,797人，一年內增加119人；英業達去年員工人數達到5,868人，短短的一年內就已增加694人；鴻海去年員工人數則上升至3,690人，一年內增加168人。

此外，緯創旗下伺服器大廠緯穎前年員工人數達2,172人，而去年一年內員工人數就已達到2,895人 ，在短短一年內就足足增加了大約723人，可見其發展十分的快速，而緯穎5月營收高達247.6億元，月增達12.7%、年大增59.6%，其單月營收表現更是繳出近14個月以來的次高紀錄，而合併前5月營收表現則達到1,163.51億元，年增為7.8%，整體表現相當亮眼。