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華碩發表NVIDIA Jetson邊緣AI解決方案 更低成本執行運算

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩搭載NVIDIA Jetson AGX Orin的PE2100N邊緣AI系統。圖／華碩提供
華碩搭載NVIDIA Jetson AGX Orin的PE2100N邊緣AI系統。圖／華碩提供

PC品牌大廠華碩（2357）旗下華碩智慧物聯網 (ASUS IoT) 1日同步推出搭載NVIDIA Jetson AGX Orin的PE2100N邊緣AI系統，以及內建NVIDIA Jetson Orin NX / Nano模組的 PE1101N，可成就最高275 TOPS AI算力，輕鬆部署，滿足機器視覺、自動導引車(AGV)、自主移動機器人(AMR)與智慧影像分析等工業應用需求，並能以更快的速度、更高的安全性和更低的成本執行邊緣運算。

全新ASUS IoT PE2100N採用SWaP優化設計，同時具備-25°C至70°C的寬溫範圍，搭配由NVIDIA Jetson AGX Orin帶來的強大AI推論效能，以及安靜穩定的散熱風扇，可因應各式繁重作業，如：分揀機、自動化光學檢測(AOI)、瑕疵檢測或物體辨識等；而無風扇機種則適用於採礦及工廠等嚴苛環境。

PE2100N配備NVIDIA ARM架構CPU與嵌入式GPU，是支援高能源效率自動機器的不二之選；再加上全方位I/O套件，包括：CANBus、LAN及PoE連接埠，無論在交通管理、智慧安防或路側設備應用皆適得其所；此外，PE2100N還兼具彈性十足的擴充力，像是可相容NVMe儲存裝置的M.2插槽、5G模組，以提供無與倫比的使用體驗。

PE2100N亦支援最新NVIDIA JetPack 6軟體開發套件(SDK)，不僅能立即投入生產，更結合易於升級的AI運算功能、多樣化的Linux發行版選項，以及無懈可擊的安全性；隨附的Jetson平台，近期將釋出自訂服務套件，可大幅增進在NVIDIA Jetson Orin系統模組開發AI應用的效率。

尺寸精巧的ASUS IoT PE1101N，機身僅130 x 90.2 x 72 mm，內建豐富功能特別適合智慧城市、運輸及製造領域，和在空間有限的環境中部署電動汽車充電樁、行人與乘客安全性等相關應用；完備的連接埠則能對應多種工業場域：實現遠端I/O感測／擴展裝置通訊的CANBus、GPIO及RJ45 Gigabit乙太網路。

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