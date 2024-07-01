電腦業「非主管」薪資中位數曝光！ 這企業152.6萬居冠

上市櫃電腦及週邊設備業「非主管」年薪中位數出爐！去（112）年冠軍是神基（3005）每位非主管員工薪資中位數為152.6萬元，第二名是板卡廠華擎（3515），每位非主管員工薪資中位數為142.9萬元，第三名是建碁（3046）員工薪資中位數為139.6萬元，第四名則是雙A大廠華碩（2357）137.5萬元，而佳世達（2352）員工薪資中位數為132萬元，名列第5。

根據公開資訊財務報告的非主管員工薪資中位數資訊，去（112）年上市櫃電腦及週邊設備業最新「非擔任主管職務之全時員工資訊」顯示，員工薪資「中位數」超過百萬的公司，一共有21間公司，除了以上的前5名之外，其餘大廠的薪資中位數，由高而低分別是：