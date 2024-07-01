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電腦業「非主管」薪資中位數曝光！ 這企業152.6萬居冠

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
電腦業示意圖。記者吳康瑋／攝影
電腦業示意圖。記者吳康瑋／攝影

上市櫃電腦及週邊設備業「非主管」年薪中位數出爐！去（112）年冠軍是神基（3005）每位非主管員工薪資中位數為152.6萬元，第二名是板卡廠華擎（3515），每位非主管員工薪資中位數為142.9萬元，第三名是建碁（3046）員工薪資中位數為139.6萬元，第四名則是雙A大廠華碩（2357）137.5萬元，而佳世達（2352）員工薪資中位數為132萬元，名列第5。

根據公開資訊財務報告的非主管員工薪資中位數資訊，去（112）年上市櫃電腦及週邊設備業最新「非擔任主管職務之全時員工資訊」顯示，員工薪資「中位數」超過百萬的公司，一共有21間公司，除了以上的前5名之外，其餘大廠的薪資中位數，由高而低分別是：

廣達（2382）的129.1萬元

倚天酷碁（2432）的127.7萬元

仁寶（2324）的125.5萬元

微星（2377）的121.3萬元

緯創（3231）的119.6萬元

宏碁（2353）的118.6萬元

樺漢（6414）的113.6萬元

和碩（4938）的113.4萬元

光寶科（2301）的113萬元

精英（2331）的112萬元

圓剛（2417）的111.4萬元

藍天（2362）的110.1萬元

研華（2395）的105.9萬元

奇鋐（3017）的104.6萬元

達方（8163）的103.5萬元

威強電（3022）的102.2萬元

若以「非主管」員工平均薪資來排列的話，仍是神基居冠，薪資平均數為175萬元，緊接著由華碩167.1萬、華擎162.4萬元排第2、第3名，而第4名則是系統整合大廠佳世達159.2萬元，廣達則以152.2萬元，逆襲衝上第5名。

神基投控董事長黃明漢。記者吳康瑋／攝影
神基投控董事長黃明漢。記者吳康瑋／攝影

佳世達 光寶科 宏碁 年薪 廣達 神基 薪資

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