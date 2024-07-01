超標頻譜繳回屆期 台灣大：行政訴訟取得進展

國家通訊傳播委員會（NCC）要求台灣大哥大改正超標頻率，必須在6月底前完成，台灣大今天回應，行政訴訟近期取得進展，但訴訟仍在進行中，認為國家要向業者取回，應有價徵收，團隊會持續行政救濟爭取權益。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年初以附加附款方式許可兩大電信合併案，並要求台灣大哥大超標頻譜須在今年6月底前改正完畢。台灣大認為，NCC頻譜附款違反行政程序法，向台北高等法院對NCC提起行政訴訟。

外界關注附款履行期限已屆，台灣大是否申請繳回頻率。對此，台灣大今天回應，行政訴訟近期取得進展，但由於訴訟仍在進行中，台灣大哥大無法透漏細節。

台灣大強調，依國際慣例，拍賣後的頻譜如同土地為私人資產，如國家要向業者取回，應有價徵收，台灣大哥大經營團隊持續透過行政救濟，努力為股東爭取最大權益，並回應台灣大獨董對本議題的高度關注。

台灣大在1GHz以下頻譜超標10MHz，遠傳電信則在28GHz超過100MHz，遠傳電信日前已改正完成。台灣大先前2度申請延長附款履行期限，但今年5月15日、6月27日都被NCC駁回。