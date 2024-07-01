快訊

賴總統執政一個月 民調：觀望民眾轉向不滿意大於滿意

大雷雨轟雙北！4縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

超標頻譜繳回屆期 台灣大：行政訴訟取得進展

中央社／ 台北1日電
國家通訊傳播委員會（NCC）要求台灣大哥大改正超標頻率，必須在6月底前完成，台灣大今天回應，行政訴訟近期取得進展，但訴訟仍在進行中。圖／台灣大哥大提供
國家通訊傳播委員會（NCC）要求台灣大哥大改正超標頻率，必須在6月底前完成，台灣大今天回應，行政訴訟近期取得進展，但訴訟仍在進行中。圖／台灣大哥大提供

國家通訊傳播委員會（NCC）要求台灣大哥大改正超標頻率，必須在6月底前完成，台灣大今天回應，行政訴訟近期取得進展，但訴訟仍在進行中，認為國家要向業者取回，應有價徵收，團隊會持續行政救濟爭取權益。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年初以附加附款方式許可兩大電信合併案，並要求台灣大哥大超標頻譜須在今年6月底前改正完畢。台灣大認為，NCC頻譜附款違反行政程序法，向台北高等法院對NCC提起行政訴訟。

外界關注附款履行期限已屆，台灣大是否申請繳回頻率。對此，台灣大今天回應，行政訴訟近期取得進展，但由於訴訟仍在進行中，台灣大哥大無法透漏細節。

台灣大強調，依國際慣例，拍賣後的頻譜如同土地為私人資產，如國家要向業者取回，應有價徵收，台灣大哥大經營團隊持續透過行政救濟，努力為股東爭取最大權益，並回應台灣大獨董對本議題的高度關注。

台灣大在1GHz以下頻譜超標10MHz，遠傳電信則在28GHz超過100MHz，遠傳電信日前已改正完成。台灣大先前2度申請延長附款履行期限，但今年5月15日、6月27日都被NCC駁回。

NCC 台灣大哥大 遠傳電信

延伸閱讀

民眾黨團拋立院延會至7月底 處理NCC、考試委員人事案

避免無限期延任！國民黨立委葉元之提修正案 為力阻NCC萬年委員

台灣大超額頻寬 下周將繳回

政論節目遭國台辦介入？NCC：正在了解具體情況

相關新聞

電腦業「非主管」薪資中位數曝光！ 這企業152.6萬居冠

上市櫃電腦及週邊設備業「非主管」年薪中位數出爐！去（112）年冠軍是神基（3005）每位非主管員工薪資中位數為152.6...

超標頻譜繳回屆期 台灣大：行政訴訟取得進展

國家通訊傳播委員會（NCC）要求台灣大哥大改正超標頻率，必須在6月底前完成，台灣大今天回應，行政訴訟近期取得進展，但訴訟...

張忠謀曾不看好赴美設廠 「晶片島上的光芒」作者：國際佈局為必然

台灣半導體地位受國際關注，全球AI三巨頭都稱台積電是「重要夥伴」。談及台積電在美、日等國的全球佈局，「晶片島上的光芒」作...

AI廠人數暴增！上市櫃112年員工數揭曉 英業達奪冠

上市櫃公司去（112）年全體「非主管」年薪中位數已正式出爐，其中，台鏈電子五哥的員工總人數也成長不少，包括代工廠鴻海（2...

南亞科攜福懋科技合併採購再生能源 購買4億度綠電

南亞科（2408）首度偕同供應鏈夥伴福懋科技（8131）合併採購再生能源，1日宣布與中美晶集團旗下專營綠色電力整合銷售之...

華碩發表NVIDIA Jetson邊緣AI解決方案 更低成本執行運算

PC品牌大廠華碩（2357）旗下華碩智慧物聯網 (ASUS IoT) 1日同步推出搭載NVIDIA Jetson AGX...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。