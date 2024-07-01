國泰投信三檔ETF公告7月預估配息 「這檔」年化有望突破10%

投資機構普遍預期今年美國降息機率高，多檔債券ETF表現逐漸轉好，國泰投信1日於官網發布旗下三檔ETF第一階段預估配息公告，包括重量級債券ETF國泰投資級公司債（00725B）、國泰10Y+金融債（00933B）及國泰臺韓科技（00735）。

00725B本季每受益權單位配息金額為0.658元，高於上一季的0.56元；若以今日收盤價37.71元計算，單季配息殖利率1.74%、年化配息殖利率有6.97%。

每月配息的00933B 7月配息維持0.072元，若以今日收盤價16.71元計算，單月配息殖利率0.43%、年化配息率約5.17%。

00735每年配息2次，本次配出2.73元，相較去年，年中配息1.20元、年底配1.10元高出許多，若以今日收盤價38.89元計算，單次配息殖利率7.01%、年化配息率高達14.03%。

國泰投信提醒，三檔ETF皆為7月16日除息，參與配息的最後申購日是7月15日，發放日則預定為8月9日，可參閱官網公告。

國泰投信投資長鄭立誠表示，00725B聚焦BBB級的投資級債券，嚴選高息率公司債，00725B追蹤「彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數」，主要投資全球投資等級債，同時排除償債地位較低的次順位債券，故能降低債券違約率，有助於抵禦經濟下行情境裡，企業獲利下滑、無法償債的違約風險，指數的平均到期殖利率有6.01%(6/26)，平均有效存續期間是11.91年。

鄭立誠提到，00725B指數主要成分債包括科技軟體公司甲骨文、美國大型醫療保健公司CVS Health、全球影視巨頭華納媒體等，每年有四次1、4、7、11月除息，規模已超過新台幣千億元，優勢是產業分散、規模大、流動性好，可作為存債領息的重點標的。00725B持債標的鎖定殖利率4.5%以上的票息，適合有現金流需求的投資人布局。

另一檔國泰投信去年10月掛牌受益人即迅速上升的00933B，為市面上價格相對便宜且有每月配息的金融債ETF，因為指數成分債多為國際大型系統性銀行，受到嚴格監理，違約風險相對低，目前市價不到17元，每個月存一張也不難，幫自己創造被動式收入。

而在琳瑯滿目的半導體ETF中，00735可說是低調的黑馬，00735的指數成分股囊括全球AI浪潮下，直接受惠的台灣和韓國硬體科技的供應鏈企業，除了半導體市占率最大的台積電、三星電子持股合計近40%外，還包括在高頻寬記憶體(HBM)市占率超過7成的大廠海力士(SK)，以及輝達(NVIDIA)的主要AI伺服器供應商鴻海與廣達，00735的1年報酬率有30.8%，在股票型跨國投資類基金中表現居前，也讓大眾期待本次的配息結果。