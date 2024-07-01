供應鏈回補庫存、需求增溫 第3季全球伺服器出貨增幅為4至5%

根據全球市場研究機構TrendForce最新報告指出，今年整體環境雖受AI預算排擠影響，導致全年通用型伺服器(general server)成長不如預期，但近期相關零組件，如基板管理控制器(BMC, Board Management Controller)、新款CPU等，基於伺服器新平台導入，OEMs與CSPs均出現不錯的採購力道；此外，在ODMs供應鏈的調查也發現，伺服器出貨除第1季呈現淡季外，第2季與第3季有呈現季增的趨勢。

以供應鏈角度來看，OEMs與CSPs在CPU準備上也較以往積極，除Intel Sapphire Rapids與Emerald Rapids均呈現季增外，AMD Bergamo與Genoa也受惠雲端動能加大拉貨力道。在BMC部分，更得利於量產在即的GB200、中系業者備貨動能提升，紛紛於第2季底與第3季拉大訂單規模，原廠位元出貨量將優於原本預期，且DDR5占比將在第3季提升至60%大關。

根據TrendForce觀察，伺服器需求將在第2季至第3季呈現增長態勢，其中Enterprise OEMs出貨拉動最為顯著，包含Dell、HPE與Lenovo均雨露均霑。除已知的AI伺服器訂單需求暢旺外，近期更受惠於疫情所暫緩的標案所驅動，以及AI所牽引的儲存伺服器(storage server)需求挹注，推升第2季出貨，動能將延續至第3季，預估第3季季增約4-5%。

而在中系業者方面，雖中國大陸整體區域性經濟並未恢復如初，但由政府主導的電信商標案也將在本月展開，因此推升相關業者，如IEIT與xFusion的訂單需求。此外，在CSPs動能上，ByteDance因新業務的需求，拉大全年伺服器採購；Alibaba與Tencent也因換機週期，紛紛於近期上修伺服器整機訂單。

TrendForce認為，仍需持續關注是否現行需求能持續挹注伺服器的成長，但就目前零組件的採購動能，似乎顯示通用伺服器先前受AI伺服器的排擠效應已逐漸淡化。